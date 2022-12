Große Weihnachtsshow: Der Memminger KURIER verlost Karten für Tom Gaebel & His Orchestra

Von: Michaela Breuninger

Wer bei der großen Weihnachtsshow „A Swinging Christmas“ gratis dabei sein möchte, kann sein Glück bei diesem Online-Gewinnspiel des Memminger KURIER versuchen. © Christopher Kassette

Memmingen - Tom Gaebel & His Orchestra kommen am Dienstag, 13. Dezember 2022, um 20 Uhr mit der großen Weihnachtsshow „A Swinging Christmas“ nach Memmingen. Der Memminger KURIER verlost 3 x 2 Karten für das stimmungsvolle Event in der Memminger Stadthalle.

Mit seiner großen Weihnachtsshow „A Swinging Christmas“ sorgt Tom Gaebel mit seiner Ausnahmestimme für glühende Wangen bei Jung und Junggebliebenen. Von „White Christmas“ über „Jingle Bells“ bis „Let It Snow” – Tom Gaebel und sein Orchester spielen die schönsten amerikanischen Weihnachts-Evergreens und moderne Klassiker.

Seit dem überragenden Erfolg der „Swinging Christmas Show“ im Jahre 2010 zählen die jährlichen Weihnachts-Specials zu Gaebel‘s persönlichen Highlights in seinem Konzertkalender: „Für mich ist es immer eine riesige Freude, dem Publikum eine Show zu präsentieren, die anders ist als das übliche Kling Glöckchen-Einerlei. Eher wie Weihnachten in Las Vegas, voller Glanz, Glamour und guter Laune.“

Karten gibt es

an den bekannten VVK-Stellen der Region, sowie

online unter www.eventim.de.

Mit dem Memminger KURIER 3x2 Karten für die Weihnachtshow „A Swinging Christmas“ gewinnen

Wer bei der großen Weihnachtsshow „A Swinging Christmas“ gratis dabei sein möchte, kann sein Glück bei diesem Online-Gewinnspiel des Memminger KURIER versuchen. Unter allen Einsendern werden 3 x 2 Karten für Tom Gaebel & His Orchestra am 13. Dezember 2022 in der Stadthalle Memmingen verlost.

Und so könnt Ihr gewinnen: Einfach unten das Teilnahmeformular ausfüllen und abschicken – Stichwort: Weihnachten. Teilnahmeschluss ist Sonntag, 11. Dezember/23:59 Uhr.

Die Gewinner werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt!

Unter allen Einsendern entscheidet das Los. Wir wünschen viel Glück!

