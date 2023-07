Täter versuchen vergebens Geldautomaten in Ungerhausen gewaltsam zu öffnen

Teilen

Geld erbeuteten die Täter keines. Allerdings verursachten sie einen erheblichen Sachschaden. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Heiko Küverling

Ungerhausen - „In der vergangenen Nacht haben unbekannte Täter versucht, unseren Geldautomaten in unserer SB-Geschäftsstelle in Ungerhausen gewaltsam zu öffnen. Diesmal erfolgte keine Sprengung, sondern der Versuch die Tresortür des Geldautomaten mechanisch zu öffnen“, teilte die Genossenschaftsbank Unterallgäu eG am Montag mit.

Der Versuch war erfolglos. Die Täter konnten kein Geld erbeuten. Allerdings haben die Täter wesentliche Schäden vor Ort hinterlassen.



Wie die Genossenschaftsbank weiter angibt, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und die vorhandenen Spuren gesichert. „Wir arbeiten eng mit den Behörden zusammen, um die Täter zu identifizieren und zur Verantwortung zu ziehen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaftsbank Unterallgäu, Christian E. Maier.

Geldautomat in Ungerhausen vorübergehend außer Betrieb

Leider wird der Geldautomat aufgrund der erforderlichen Reparaturarbeiten vorübergehend außer Betrieb sein. Laut Bank wird alles daran gesetzt, die Reparaturen so schnell wie möglich durchzuführen und einen neuen Geldautomaten dort in Betrieb zu nehmen.

„Wir bitten unsere Kunden um Verständnis für diese Unannehmlichkeit und um Geduld, da wir aktuell noch nicht die Dauer des Ausfalls abschätzen können. Trotz dieses bedauerlichen Vorfalls möchten wir betonen, dass der Geldautomatenstandort in Ungerhausen weiterhin erhalten bleibt. Die Sicherheit unserer Kunden und die Sicherstellung der Bargeldversorgung vor Ort haben für uns oberste Priorität. Wir werden zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen ergreifen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern und die Sicherheit unserer Geldautomatenstandorte zu gewährleisten“, heißt es in der Mitteilung abschließend.