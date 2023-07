Gut besuchter „Tag der Ausbildung“ bei Ehrmann in Oberschönegg

Von: Tom Otto

Schon früh kamen viele Jugendlichen zum „Tag der Ausbildung“ von Ehrmann. 15 verschiedene Berufszweige konnten hier unmittelbar angeschaut und erlebt werden. © Tom Otto

Oberschönegg – Bereits eine halbe Stunde nach Beginn wurden über 100 Besucher beim „Tag der Ausbildung“ bei Ehrmann gezählt.

Die hohe Akzeptanz als Ausbildungsbetrieb für die Jugendlichen in der Region beruht nicht nur auf der wirtschaftlichen Größe und Sicherheit des Arbeitsplatzes bei dem international diversifizierten Molkereiunternehmen. Weitere Gründe sind u.a. die Vielseitigkeit der verschiedenen Ausbildungsberufe und Karrieremöglichkeiten im Betrieb. Zum Beginn des Ausbildungsjahres im kommenden September wird das Unternehmen zudem die Zahl der Azubistellen nochmals steigern.

Waren bisher in Oberschönegg insgesamt stets etwa 30 bis 40 Azubis aller Ausbildungsjahre beschäftigt, sollen ab Herbst für das nächste Ausbildungsjahr mindestens 25 neue Azubis eingestellt werden. „Wenn unter den Bewerbern mehr Jugendliche sind, die zu uns passen, werden wir niemanden abweisen“, so Cora Kaim von der Personalabteilung bei Ehrmann. „Die Entscheidung für diese Aufstockung der Ausbildungsplätze ist eine strategische, um dem spürbaren Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen“, erklärt sie.

Für die Jugendlichen werden in vier unterschiedlichen Bereichen insgesamt 15 verschiedene Ausbildungsgänge angeboten. Die vier Bereiche sind:

• die milchwirtschaftlichen Berufe,

• die technischen Berufe,

• die kaufmännischen Berufe sowie

• die dualen Studiengänge.

Die Ausbildungsberufe reichen dabei vom Milchtechnologen über Elektroniker für Automatisierungstechnik und Fachinformatiker für Systemintegration bis hin zum neu eingerichteten dualen Studium für Lebensmitteltechnologie. Auf der Homepage des Unternehmens können die vielen Möglichkeiten genauer betrachtet werden sowie die jeweiligen Zugangsvoraussetzungen für die einzelnen Berufe. Auch ein virtueller Rundgang durch die neue Ausbildungswerkstatt für Elektrotechnik ist möglich.

Dass der „Tag der Ausbildung“ so viel Zuspruch bei den potenziellen Nachwuchskräften erfährt, liegt eventuell auch daran, dass man vor Ort zum Beispiel die Ausbildungswerkstätten live erleben kann. Azubis und Ausgelernte standen für alle Fragen zur Verfügung und zeigten anhand von Modellen, was im Einzelnen gemacht wird. Das Molkereiunternehmen zählt mit derzeit über 800 Beschäftigten zu den größten in der Region. Weltweit sind über 3.200 Menschen für Ehrmann tätig, die Produkte werden in 70 Länder der Erde geliefert. Und dass die Azubis hier ernst genommen werden, sieht man auch daran, dass sie beispielsweise den InstagramAccount mit eigenen Beiträgen gestalten.