Wer wird Memmingens „Top Dog“? Tag der offenen Tür im Tierheim Memmingen

Von: Michaela Breuninger

Ein Spaß für Vier- und Zweibeiner: Der Hindernisparcours bei der „Top-Dog-Show“ (Symbolfoto). © PantherMedia/dodafoto

Memmingen – Der Tierschutzverein Memmingen und Umgebung e.V. lädt am Sonntag, 10. September 2023, zu einem Tag der offenen Tür im Tierheim Memmingen ein.

Der Tierschutzverein und das Team des Tierheims haben erneut ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt. Vom Weißwurstessen, Ponykutschefahren über Vorführungen der Rettungshundestaffel bis hin zu einer Tombola mit tollen Preisen wird den Besuchern einiges geboten. Natürlich darf der beliebte Tierheimflohmarkt nicht fehlen und auch an die kleinen Besucher wurde gedacht.



Das Highlight ist die „Top-Dog-Show“, bei der die Hunde einen kleinen Parcours aus verschiedenen Hindernissen in einer vorgegebenen Zeit bewältigen müssen. Egal, ob Mischling oder Rassehund, großgewachsen oder von kleiner Statur, Jungspund oder alter Hase, jeder der Vierbeiner hat die Chance zu zeigen, was er kann. Wer mit seinem vierbeinigen Partner teilnehmen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an info@tierheim-memmingen.de (Angaben: Name, Name des Hundes sowie Rasse und Alter). Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Ausführliches zum Tag der offenen Tür im Tierheim Memmingen finden Sie hier.

