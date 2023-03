Tag gegen Rassismus in Leutkirch: Jugendhaus setzt Zeichen gegen Gewalt

Zeichen gegen Rassismus gesetzt: Am Gänselieselbrunnen neben dem Rathaus waren schwarze Rosen zum Mitnehmen ausgelegt. © Privat

Leutkirch - „Stoppt Gewalt“ steht da auf dem Gehweg, mit Kreidespray neben die Silhouette eines Menschen gesprüht. Das Leutkircher Jugendhaus machte damit auf den Tag gegen Rassismus am 21. März 2023 aufmerksam. Rassistische Vorurteile und Klischees können nämlich nicht nur in Beleidigungen oder Schlechterbehandlung münden, sondern sogar in Gewalt gegen Personen ausarten.

Den Jugendlichen, die sich im Jugendhaus engagieren, war es ein großes Anliegen, auf diesen Tag aufmerksam zu machen. Rassismus ist nämlich nicht nur Denkfaulheit oder schlechtes Benehmen. Er ist gesellschaftlich in so vielen Nuancen verankert, dass er letztendlich aktiv verlernt werden muss.

Am zentral gelegenen Gänselieslbrunnen waren aus diesem Grund schwarze Rosen abgelegt, die Passanten mitnehmen konnten. An jeder Rose hing ein kleiner Hinweis auf die Dokumentation „Der alltägliche Rassismus in Deutschland“ von Frontal 21.

Am 22. April 2023 wird darüber hinaus in Leutkirch eine ganztägige Fortbildung zum Thema „rassismuskritisches Denken“ angeboten. Weitere Infos und Anmeldung bei jochen.narr@gmx.de.

