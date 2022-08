Tage der offenen Tür am frisch renovierten Memminger Gymnasium

Memmingen - Unter dem Motto ,,Strigel macht auf“ öffnete das vor Kurzem bereits offiziell eingeweihte Bernhard-Strigel-Gymnasium nach langer Wartezeit seine Tore, um sein neues Gesicht endlich auch der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Ergebnis einer wochenlangen Vorbereitungszeit war eine an zwei Tagen stattfindende Nachmittagsveranstaltung, die jeweils von einem aufwändigen abendlichen Bühnenprogramm gekrönt wurde.

In seiner Begrüßungsrede zeigte sich der neue Schulleiter Patrick Schmitt begeistert über die große Besucherzahl an ehemaligen, aktuellen und auch künftigen ,,Strigelianern“ und deren Familien. Zur fröhlichen Einstimmung trugen auch die Auftritte von Big Band und Rock`n Roll-Gruppe, die Lesung von Ada Grossmann, der Bundessiegerin im Vorlesewettbewerb, sowie eine Modenschau mit der neuen fair gehandelten BSG-Kollektion bei.

Anschließend bot sich den Besuchern ein umfangreiches Programm, das sich vom Untergeschoss bis in den dritten Stock erstreckte, sodass das Publikum zugleich auch die neuen Räumlichkeiten der Schule mit ihrer technischen Ausstattung kennenlernte.

Sämtliche Fachschaften und Schülergruppen hatten sich ins Zeug gelegt, um gerade auch den künftigen Fünftklässlern zu zeigen, dass das Strigel nicht nur Lernort, sondern auch Lebensraum sein will. Das bunte Angebot an Mitmachaktionen reichte vom spannenden Chemie-Experiment oder einer Mathe-Schnitzeljagd übers Kahoot-Quiz, eine Programmierstation für Computerspiele oder ein von Schüler/innen begleitetes Karaoke-Singen bis hin zum ,,Philosophenweg“ oder einem Sportparcours , um nur einige Beispiele zu nennen. Zudem gaben einzelne Klassen einen Einblick in besondere Unterrichtsprojekte wie z.um Beispiel Kreatives Schreiben in den Fremdsprachen, eine Ausstellung über ,,Gesteinsporträts“ oder ein Dramen-Kurzfilmfestival. Insbesondere auch der musische Zweig des BSG präsentierte sich durch musikalische Darbietungen wie ,,Bernhard-Strigel`s Playlist“, ein kleines Solistenkonzert oder eine beeindruckende Kunstaustellung mit Schülerarbeiten.

Nicht weniger facetten- und ideenreich war das abendliche Bühnenprogramm, bei dem Chöre, Orchester und Bigband sowie Theater- und Tanzgruppen allesamt auf ihre Weise glänzten. Bei allen Mitwirkenden war förmlich die Freude darüber zu spüren, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Einen ebenso lautstarken wie fulminanten Abschluss bildete der Auftritt der Rockband ,,The Residence“, in welcher der BSG-Chef selbst am Schlagzeug saß.

Zahlreiche anpackende Hände auf Seiten der Schülerschaft, des Elternbeirats und des Förderkreises trugen dazu bei, dass es auch an kulinarischen Genüssen nicht fehlte. (ps)