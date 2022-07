Tausende verfolgen in Memmingen den Einzug des Generalissimus

Mit dem großen Festumzug „Einzug des Generalissimus Wallenstein“ begann am Sonntag die Wallenstein-Festwoche 2022 in Memmingen. Schirmherr der Veranstaltung ist Ministerpräsident Markus Söder.

Ministerpräsident und Schirmherr Markus Söder bei Wallenstein-Eröffnung

Memmingen – Vor dem Einzug von Wallenstein, seinem Heer und seinem Gefolge hat sich der Bayrische Ministerpräsident Markus Söder im Rathaus die Ehre gegeben. Er ist seit sechs Jahren der Schirmherr der Veranstaltung, konnte aber aus den bekannten Gründen bisher nicht bei der Historischen Woche dabei sein.

Umso beeindruckter war der Ministerpräsident von der Organisation und dem Engagement der Memminger Bürger. „Tolles Engagement und eine tolle Woche. Bayern ist stolz auf euch!“ schrieb Ministerpräsident Dr. Markus Söder als Schirmherr der Historischen Wallensteinwoche ins Goldene Buch der Stadt.

Auch Oberbürgermeister Manfred Schilder im Gewand der „Städtischen“ hieß den Ministerpräsidenten in der Maustadt herzlich willkommen. Vor dem Rathaus wurde der Schirmherr bei strahlendem Sonnenschein auch von Staatsminister Klaus Holetschek, ebenfalls im Gewand der „Städtischen“, und von Generalissimus Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein höchstpersönlich empfangen.

Oberbürgermeister Schilder dankte den vielen Mitwirkenden in den unterschiedlichen Wallenstein-Gruppen für ihren großen ehrenamtlichen Einsatz. „Die Historische Woche ist ein einmaliges Fest, das durch das ungeheure Engagement von so vielen einzigartig wurde“, betonte OB Schilder.

Söder sehr beeindruckt

In einer launigen Rede lobte der Ministerpräsident „Das großartige Engagement, das dahintersteht ist wirklich beeindruckend. Herzliches Vergelt‘s Gott“, Humorvoll lobend bemerkte er beim Rathausempfang zur Gewandung der „Städtischen“: „Besonders gefällt mir das Kostüm der Ratsherren, des Stadtrats – alle schwarz!“

Michael Ruppert, Vorsitzender des Fischertagsvereins, zeigte in seinem Grußwort viele Fakten rund um die Historische Woche auf. Wallenstein sei ein fester Bestandteil des Memminger Stadtlebens. „Es ist ein Fest, das alle Bürgerinnen und Bürger aus allen gesellschaftlichen Schichten und jeden Alters zusammenbringt“, erklärte Michael Ruppert.

Den Umzug erlebte Markus Söder in der Mitte der Tribüne sitzend dann in voller Länge. Wallenstein zog 1630 für drei Monate in die Stadt Memmingen ein. Die Nachstellung dieser lange zurückliegenden Ereignisse mit der detailgetreuen Darstellung der Kostüme, der Einzel-Bewaffnungen, der furchterregenden Kanonen durch die zahlreichen Darsteller, mehr als 4.000, aus der Stadt und der Umgebung kann die zahlreichen Gästen von nah– und fern nur beeindruckt haben. Wallenstein, sein Hofstaat und Bedienstete, sowie seine Gäste, der dänische Prinz Ulrich mit dessen höfischer Gesellschaft werden begleitet von verschiedenen Gruppen aus Tross, Kürisser, die schwere Reiterei, Pikeniere, die Infanterie, Musketiere, Artillerie und die Magyaren gehörten mit zum Aufgebot Wallensteins. Damalige Heere wurden auch begleitet von einem Heer aus Gesindel wie Bettler, Gaukler und Huren, sowie auch rechtschaffende Marketender (Händlervolk), die sich im Schatten der Krieger einen ordentlichen Verdienst erhofften.

Das Schauspiel wird in Memmingen mit mehr als 4.000 Mitwirkenden, mehr als 300 Pfreden und mit über 40 Wagen dargestellt.

Und so kann man nur wiedergeben, was einige Rheinländer sagten: „Unfassbar, dieser gigantische Aufwand, diese tollen Kostüme, die vielen Mitwirkenden, die unglaubliche Vielfalt – wir haben immer gedacht, wir würden was auf die Beine stellen. Wir sind heute eines Besseren belehrt worden.“

Mehr als 4000 Mitwirkende

Feststellen lässt sich, es war ein toller Umzug bei sehr heißem Wetter und man kann nur voll des Lobes sein für die Darsteller, für die teils gewaltigen Tiere die ruhig blieb, für die tolle und überlegte Organisation durch Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungsdienste.“(MK/rb)

