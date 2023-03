Thomas Olbermann wird neuer Leiter der Staatsanwaltschaft Memmingen

Bei der Urkundenübergabe: (v. links) Ursula Haderlein, Präsidentin des Landgerichts Bamberg; Lothar Schmitt, Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg; Reinhard Röttle, Generalstaatsanwalt in München; Thomas Olbermann, künftiger Leitender Oberstaatsanwalt in Memmingen. © Privat

Memmingen - Am 20. März 2023 überreichte im Beisein des Münchner Generalstaatsanwalts Reinhard Röttle der Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg Lothar Schmitt dem bisherigen Direktor der Amtsgerichts Bamberg, Thomas Olbermann, seine Ernennungsurkunde zum Leiter der Staatsanwaltschaft Memmingen.

Thomas Olbermann übernimmt damit das Amt von Dr. Christoph Ebert, der bereits zum 1. März 2023 zum Leiter der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) ernannt wurde. Der Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg Lothar Schmitt bedankte sich bei Thomas Olbermann für seine hervorragende Arbeit im Bezirk des Oberlandesgerichts Bamberg und wünschte ihm für seine Zukunft viel Freude im neuen Amte, Erfolg und Fortune.

Thomas Olbermann (63) begann seine Laufbahn in der Bayerischen Justiz am 1. April 1991 als Staatsanwalt in Hof. Ab April 1994 war er als Richter am Landgericht Hof tätig, bevor er 2003 zum Staatsanwalt als Gruppenleiter bei der Staatsanwaltschaft Hof ernannt wurde. Ab 2007 bekleidete Thomas Olbermann das Amt eines Richters am Oberlandesgericht Bamberg. Zum 1. November 2013 wurde er schließlich zum Direktor des Amtsgerichts Schweinfurt und zum 16. Oktober 2020 zum Direktor des Amtsgerichts Bamberg ernannt.

Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle: „Ich freue mich, mit Herrn Olbermann einen erfahrenen Behördenleiter im schönen Allgäu begrüßen zu dürfen.“

