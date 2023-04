Tickets und CDs gewinnen: Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme mit „Stark wie ein Löwe“ im Kaminwerk

Das „Stark wie ein Löwe“ - Kino-Mitmach-Konzert – Das große Konzerterlebnis für die ganze Familie mit Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme am 22. April 2023 im Kaminwerk. © privat

Memmingen – Am Samstag, 22. April 2023, treten Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme mit ihrem „Stark wie ein Löwe“ – Kino-Mitmach-Konzert ab 17 Uhr (Einlass: 16 Uhr) wieder im Kaminwerk in Memmingen auf. Der Memminger KURIER verlost 2 x 2 Karten für das Event sowie zehn CDs „Stark wie ein Löwe“.

Bei diesem ganz besonderen Konzert zeigen „Rodscha und Tom“ bekannte Szenen aus ihren erfolgreichsten Animationsfilmen. Ihr Publikum erkennt diese sofort von YouTube oder KIKA (ZDF) wieder. Live dazu spielen die beiden ihre mitreißenden Mitmachhits, so dass kein Bein mehr stehen bleiben kann. Doch ihre besten Freunde, Artis, der Affe aus Afrika, Ze-Ra, das Rastazebra mit den regenbogenfarbenen Rastalocken und der kleine gemütliche Koala Karri bleiben dabei nicht nur auf der Leinwand! Nein, sie kommen tatsächlich als lebensgroße Figuren immer wieder Rodscha und Tom für eine Tanzeinlagen auf der Bühne besuchen. Die Kinder tauchen in die wunderbare Welt von „Rodscha und Tom“ ein und erleben in dieser grandiosen Live-Show ein Mitmach-Abenteuer der ganz besonderen Art. In der energiegeladenen Bühnen-Produktion mit zwei mal 45 Min darf mitgesungen, getanzt, geklatscht und gerätselt werden. Jede Menge Spaß, Interaktion und eine starke Verbindung zum Publikum. Ihre energiegeladenen Live-Konzerte sind mehr als nur Kinderunterhaltung. „Rodscha und Tom“ vermitteln den Kindern kostbare Werte, die bei ihrer Entwicklung förderlich und hilfreich sein können.

Mehr Infos und Tickets findet man unter www.kaminwerk.de.

Mitmachen und gewinnen

Der Memminger KURIER verlost 2 x 2 Karten für „Stark wie ein Löwe“, das Kino-Mitmach-Konzert mit Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme sowie zehn CDs „Stark wie ein Löwe“.

Und so könnt Ihr gewinnen: Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und abschicken – Stichwort: Löwe. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 20. April 2023/23:59 Uhr. Die Gewinner werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt! Unter allen Einsendern entscheidet das Los.

