Tödlicher Unfall bei Ochsenhausen: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge

Auf der B312 zwischen Erlenmoos und Ochsenhausen waren ein Opel und ein VW frontal zusammengestoßen. © AOV

Erlenmoos/Ochsenhausen – Am vergangenen Freitag (23.9.2022) kam es auf der B312 zwischen Erlenmoos und Ochsenhausen zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 34-Jähriger kam bei dem Unfall ums Leben.

Das ist vom Unfallhergang bisher bekannt: Gegen 17:15 Uhr fuhr eine 47-Jährige in einem Opel die B312 von Erlenmoos in Richtung Ochsenhausen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-Jähriger in einem VW in der entgegengesetzten Richtung. Etwa auf Höhe des Beginns der Straße Weinberg, die parallel verläuft, kam die 47-Jährige wohl nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Opel und der VW des 34-Jährigen stießen frontal zusammen. Der 34-Jährige wurde durch den Aufprall aus seinem Auto geschleudert. Er erlitt durch den Unfall sehr schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in eine Klinik. Die Feuerwehren aus Ochsenhausen und Erlenmoos räumten und sicherten die Unfallstelle. Abschlepper bargen die Autos von der Unfallstelle.

Zur Klärung der genauen Unfallursache: Sachverständiger wird hinzugezogen - Polizei sucht Zeugen

Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben und bittet diese, sich bei der Polizei zu melden. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Ellwangen zudem die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Warum es zu diesem Unfall kam, klären nun die Polizei und ein Sachverständiger.

