Politik in der Zwickmühle

Von: Tom Otto

Im Babenhauser Seniorenzentrum ist die Versorgung in der Altenpflege bis auf Weiteres noch sichergestellt: Eine „Kann-Bestimmung“ im Pflege-Impfpflichtgesetz erlaubt aktuell eine Aussetzung der Impfpflicht für das Pflegepersonal bei Gefährdung der Versorgungslage. © Tom Otto

Babenhausen - Das Seniorenzentrum im Fuggermarkt Babenhausen ist eine wichtige Institution für den Ort. Es bietet insgesamt 36 Plätze im Betreuten Wohnen und 15 Plätze in der Tagespflege. Darüber hinaus versorgt das Seniorenzentrum mit einem ambulanten Pflegedienst und Essen auf Rädern insgesamt rund 250 Patienten.

Wie die Geschäftsführerin Silke Bolkart mitteilte, hat sich die akute Sorge vor einer Kündigungswelle wegen der ab 15. März 2022 geltenden Impfpflicht für Pflegepersonal bei den 51 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorerst gelegt. Immerhin sind gut ein Drittel der Beschäftigten ungeimpft. Dass diese Kündigungswelle wie in anderen Pflegeeinrichtungen ausblieb, ist sowohl Silke Bolkart als auch Landrat Alex Eder und dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek zu verdanken.

Kündigungswelle gestoppt



Die Geschäftsführerin hatte in den Vorwochen Eder, Holetschek, der aus Babenhausen stammenden Staatsministerin Claudia Roth und einigen hiesigen Bundestagsabgeordneten einen Brand-Brief geschickt. Darin warnt sie davor, „dass es zu einer massiven Unterversorgung in diesem Bereich kommen wird, zumal ein anderer privater Pflegedienst, der innerhalb des Gebietes unserer Verwaltungsgemeinschaft tätig ist, bereits angekündigt hat, auf Grund der Impfpflicht seinen Betrieb einzustellen.“ Sie betont weiter, dass durch die täglichen Tests das Risiko der Infektionsweitergabe so weit wie möglich minimiert werden konnte. „Es gab, trotz mehrerer positiver Fälle sowohl seitens der Patienten als auch beim Personal, keinen einzigen Fall der Infektionsübertragung“. Silke Bolkart stellt in dem Brief auch fest, „dass eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für unsere Einrichtungen vor Ort und sicher auch viele andere Pflege- und Gesundheitseinrichtungen zu einer sehr schwierigen Personalsituation führt, die uns große Sorgen bereitet.“ Sie fragt daher auch nach Lösungen und Vorstellungen, „die Sie ja sicher vor Verabschiedung dieses Gesetzes eruiert haben – so stelle zumindest ich mir die Arbeit einer kompetenten Regierung vor.“ Im Gespräch äußerte sie auch ihr Unverständnis darüber, dass die Pflegekräfte zu Anfang noch hoch gelobt wurden und man ihnen applaudierte, um ein Jahr später einen Teil von ihnen zu diskriminieren.



Politik in der Zwickmühle



Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder sitzt dabei in einer Zwickmühle: einerseits muss und will er das Gesetz beachten und andererseits muss er die Versorgungssicherheit im Pflegebereich des Landkreises garantieren. Er verweist auf Nachfrage daher auf die Bestimmungen des neuen Gesetzes, wonach ein Betretungs- und Beschäftigungsverbot für Ungeimpfte, dann ausgesetzt werden kann, wenn die Versorgungssicherheit bedroht ist. „Ich kämpfe um jeden und jede Einzelne in der Pflege“, so Eder. Er spricht davon, dass bereits vor der Verabschiedung des Teilimpfpflichtgesetztes im dem Seniorenzentrum benachbarten Kreisaltenheim in Babenhausen etliche Betten wegen des Personalmangels nicht belegt werden konnten. Inzwischen hatte auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ein Einsehen: Er gab Anfang März Teilentwarnung und teilte mit, dass die Pflege-Impfpflicht nur stufenweise umgesetzt werden solle, um „Planungssicherheit“ für alle Beteiligten zu ermöglichen.



Problem aufgeschoben



Für Silke Bolkart ist dies zunächst nur ein Aufschieben des Problems, denn sie weiß, dass ein bedeutender Teil des Teams nicht gewillt ist, sich der geforderten Impfung zu unterziehen. Und schon seit geraumer Zeit sucht das Seniorenzentrum Pflegefachkräfte und Pflegehelfer, um die anfallenden Arbeiten überhaupt zu bewältigen. Das werde auch zum Sommer oder Herbst hin nicht weniger und eine Flut von Bewerbungen sei schlichtweg eine Utopie.