UDO – die Sensation aus der Hammerschmiede: Ausstellung im Benninger Ried Museum

Von: Rainer Becker

Teilen

UDO in Originalgröße im Benninger Ried Museum: Er war etwa einen Meter groß und wog 31 Kilo. © Rainer Becker

Benningen – Er ist nicht besonders hübsch, uralt, aber eine einzigartige Sensation: Voller Stolz präsentierten Benningens Bürgermeister Martin Osterrieder sowie Mitglieder der Fördervereine Benninger Ried Museum e.V. und UDO - Danuvius guggenmosi e.V. den Gast aus grauer Vorzeit.

UDO aus Pforzen ist der Name für einen sensationellen Fossilienfund eines Menschenaffen, der vor 11,62 Millionen Jahren im Ostallgäu lebte. Er soll der erste aufrecht gehende Menschenaffe sein, der sowohl auf den Bäumen als auch am Boden leben konnte. Seinen Namen erhielt der Primat, weil am 17. Mai 2016, dem 70. Geburtstag des Künstlers Udo Lindenberg, die ersten wichtigen Funde gemacht wurden. Nun können sich Besucher im Benninger Ried Museum ein direktes und unverstelltes Bild dieser wissenschaftlichen Sensation machen, die alle bisherigen Theorien der menschlichen Evolution in Frage stellt.



Sein wissenschaftlicher Name ist Danuvius guggenmosi. UDO wurde in der Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen (Ostallgäu) entdeckt, die zu einem wichtigen paläontologischen Fundort in Deutschland geworden ist. Die Fossilien von UDO werden derzeit von einem internationalen Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Dr. Madelaine Böhme von der Universität Tübingen untersucht. Die Ergebnisse wurden im November 2019 in der Fachzeitschrift Nature publiziert und lösten einen weltweiten Medienrummel aus. „Vielleicht sind wir alle Allgäuer“ titelten dann folgerichtig auch die Schweizer im SRF.



Bisher 15.000 Fundstücke

Exponate aus der Hammerschmiede: Bisher wurden rund 15.000 paläontologische Funde geborgen. © Rainer Becker

In der Tongrube Hammerschmiede wird unterdes weiter emsig gebuddelt, gesucht und erforscht. Hauptsächlich von der Uni Tübingen. Täglich sind neue Funde zu vermelden. Bisher wurden rund 15.000 paläontologische Funde aus einer Abgrabungsfläche von etwa 1.100 Quadratmetern geborgen. Gefördert werden die umfangreichen Aktionen u.a. von der Regierung Bayern und dem Förderverein UDO – Danuvius guggenmosi. So wurden in der Hammerschmiede bisher die Überreste von Riesensalamandern, Schnappschildkröten, Nashörnern, Hirschferkeln, Moschustieren, Waldantilopen, Hundebären, Säbelzahnkatzen und Pandas gefunden. Die hohe Artenzahl ist mit derzeit 115 Spezies von Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren belegt.



Eine, leider fast unbekannte, Sensation

Diese Weltsensation wird derzeit im Benninger Ried Museum ausgestellt. Es werden verschiedene Exponate gezeigt, dazu natürlich zwei lebensgroße Rekonstruktionen. Dazu gibt es lehrreiche Vorträge und Führungen an den 13 Stationen. Am 1. Juli 2023 findet zudem ein Sommerabend „Mit Udo in die Vergangenheit“ statt. Die Wanderausstellung wird nur bis Ende September 2023 in Benningen sein. Ein Besuch ist zu den Öffnungszeiten des Benninger Ried Museums möglich.

Der Förderverein UDO – Danuvius-Guggenmosi kann für Vorträge auch in Schulen und anderen Institutionen gebucht werden. Ansprechpartner ist Torsten Stöckle, E-Mail: foerderverein-Udo@web.de.

Wissenswertes über UDO • Udo besaß eine Körpergröße von etwa einem Meter und wog 31 Kilo. Die Weibchen dieser Art waren mit 17 bis 19 Kilo deutlich leichter. • Udo war, wie alle Menschenaffen, ein Vegetarier.

• Er lebte wahrscheinlich in kleineren Gruppen mit mehreren Weibchen und Jungtieren gemeinsam.

• Udo lebte im Auwald am Rande eines mittelgroßen Flusses, vergleichbar der heutigen Mindel oder der Günz.

• Der Gattungsname Danu-

vius bezieht sich auf den kel-

tischen und römischen Flussgott gleichen Namens (auf ihn geht auch der Name der Donau zurück). Der Artname guggenmosi ehrt den im Jahre 2018 verstorbenen Allgäuer Hobbyforscher Siegulf Guggenmos (Dösingen).

• Er ist der erste Menschenaffe, der bereits aufrecht auf zwei Beinen gehen konnte.

• Trotz seiner Zweibeinigkeit (Bipedie) lebte er meistens in Bäumen.

• Sein geologisches Alter übertrifft die bisher ältesten bekannten zweibeinigen Menschenvorläufer um fast sechs Millionen Jahre.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!