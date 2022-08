Über 700 Teilnehmer beim Stadtradeln in Leutkirch

Auch 2022 wieder mit Spitzenergebnis:

Leutkirch - Das Ergebnis der Stadt Leutkirch beim Stadtradeln 2022 steht nun fest. 702 Teilnehmer radelten während der 21 Tage in 30 Teams stolze 206.543 Kilometer! Damit wurde das letztjährige Ergebnis nochmals übertroffen. In der Landkreis-Wertung verbesserte sich die Stadt Leutkirch auf den hervorragenden 3. Platz unter 26 teilnehmenden Städten und Gemeinden.

Mit 8,77 Kilometer pro Einwohner hat Leutkirch unter den Große Kreisstädten im Landkreis mit Abstand das beste Ergebnis erzielt. Umweltbeauftragter Michael Krumböck zeigte begeistert von der Dynamik, die auch in diesem Jahr wieder im Aktionszeitraum in Leutkirch entstanden ist und vom Ergebnis das erreicht wurde.

Das Team mit den meisten Kilometern ist 2022 wieder die TSG Leutkirch Radsport mit 35.308 Kilometern. Das reichte in der Landkreis-Wertung immerhin zu einem guten fünften Platz. Auf den zweiten Platz kam der TSV Hofs Radtreff mit 32.546 Kilometern und den dritten Platz erreichte der SV Herlazhofen mit 28.434 Kilometern. Darauf folgen bereits die Schülerinnen und Schüler des Hans-Multscher-Gymnasiums mit beachtlichen 23.520 Kilometern. Auf den weiteren Rängen folgen das Team der Sportfreunde Urlau (14.030) und als Firmenmannschaft mit den meisten Kilometern das Team der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (8.282). Das größte Team stellte das Hans-Multscher-Gymnasium mit 192 fleißigen Radlerinnen und Radlern. Das zweitgrößte Team schickte der TSV Hofs Radtreff ins Rennen. Im Team TSG Leutkirch Radsport fuhren die Radler mit 721 Kilometern den besten Schnitt pro Teilnehmer.

Radfahren ist Umweltschutz

Im gesamten Landkreis Ravensburg haben 8.512 Radlerinnen und Radler in 517 Teams am Stadtradeln teilgenommen. 2.316.258 Kilometer wurden mit dem Rad zurückgelegt. Damit belegt der Landkreis Ravensburg eine Spitzenposition in der Bundeswertung.

Wären die in Leutkirch geradelten Kilometer mit dem Auto zurückgelegt worden, hätten 32 Tonnen Kohlendioxid das Klima zusätzlich belastet. Mit der kleinen Einschränkung, dass die Radsportlerinnen und Radsportler bestimmt nicht die gesamten geradelten Kilometer alternativ mit dem Auto gefahren wären. Bei genauer Betrachtung der gemeldeten Fahrtstrecken ist aber gut zu erkennen, dass sehr viele Strecken im Bereich unter zehn Kilometer geradelt wurden. Das dürften dann tatsächlich zum Großteil „Alltagskilometer“ gewesen sein.

Ehrung im Rathaus

Die Team-Kapitäninnen und Team-Kapitäne wurden kürzlich zu einer kleinen Siegerehrung ins Rathaus eingeladen, da diese durch ihr Engagement zum tollen Ergebnis beim Stadtradeln besonders beigetragen haben. Zudem ehrte Umweltbeauftragter Michael Krumböck die Radlerinnen und Radler mit den meisten Kilometern.

Bei den Herren liegen Hubert Roth (TSV Hofs Radtreff) mit 3.517 Kilometern, Michael Kimmerle und Günther Weiss (beide TSG Leutkirch Radsport), Franz Graf (TSV Hofs Radtreff) und Ulrich Müller (offenes Team Leutkirch) auf den ersten Plätzen. Bei den Damen erreichten Monika Schmid (TSV Hofs Radtreff) mit 1.866 Kilometern, Franziska Gambach (TSG Leutkirch Radsport), Gerlinde Schröter (offenes Team Leutkirch), Roswitha Weber (SV Herlazhofen) und Sabine Unsinn (TSG Leutkirch Radsport) die vorderen Ränge.

Die Stadt Leutkirch bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das gute Ergebnis, das zusammen erreicht wurde. (MK)