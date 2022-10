Flucht aus der Ukraine: Im Kleinwagen auf dem Weg in die Freiheit

Von: Olaf Schulze

In der Freiheit angekommen: Die Familie Tkačenko mit Phillip Mayer (links) auf dem Balkon ihrer Wohnung in Mooshausen. © Olaf Schulze

Aitrach-Mooshausen - Gut zwei Wochen war die junge ukrainische Familie Tkačenko auf ihrer Flucht aus der Ukraine nach Deutschland unterwegs. Ivan (23) mit Ehefrau Olga (26) und seine Schwiegermutter Swetlana (48) machten sich Anfang März von ihrer Heimatstadt Kiev mit ihrem Kleinwagen auf den Weg in die Freiheit.

Als das Kriegsgeschehen um die Hauptstadt immer näher rückte und die Städte Mariupol und Butscha massiv und brutal vom russischen Aggressor attackiert wurden, entschlossen sie sich zur Flucht. Der Fluchtweg führte sie durch einen Fluchtkorridor der Drei-Millionen-Stadt Kiev über Rumänien und die Türkei bis zur 300-Seelen- Gemeinde Mooshausen bei Memmingen. „Wir wollten nur raus, allein schon wegen der Schwangerschaft meiner Frau Olga”, erzählt Familienvater Ivan. Glücksgefühle löste dann auch die Geburt von Tochter Alexandra, die vor drei Monaten im Klinikum Memmingen zur Welt kam, sowie die Anwesenheit der beiden Katzen aus, die man nicht allein in der Heimat zurücklassen wollte. „Auch wenn es für das Fluchtziel keinen Plan gab, wichtig war nur, zusammen zu bleiben und nicht wegen der Wehrfähigkeit zurück geschickt zu werden,“ erklärt Ivan, der in seiner Heimat in einer internationalen Handelsagentur tätig war.

Dass sie in Mooshausen landeten, habe er dem Rat seiner Schwester zu verdanken, die dort seit zwei Jahren wohnt. Dies sei ein wahrer Glücksfall gewesen. An diesem idyllischen Ort sei man in Sicherheit, es sei friedlich und die Hilfsbereitschaft sowie die freundliche Unterstützung der Verwaltung mit Bürgermeister Kellenberger überwältigend. Besonders dankbar ist Ivan seinem Mooshausener Vermieter Bruno Kurz, der seine private Wohnung frei gemacht hat, den Aitrachern Philipp Mayer, seiner Lebensgefährtin Maria und dessen Mutter Carla, die seiner Familie mit viel Empathie und Engagement im täglichen Leben und auch bei Ämtergängen zur Seite stehen. Deswegen habe man sich sehr gut eingelebt. Bei der Integration gäbe es keine Schwierigkeiten, Sprachbarrieren bestünden kaum. Zudem seien schon Kontakte, unter anderem für Integrations- und Sprachkurse aufgebaut worden und sportlich betätigt sich Ivan regelmäßig beim Aitracher Fußballverein.

Zu den Sorgen, wann und ob die Möglichkeit zur Rückkehr in die Heimat besteht, gehören auch die um die zurück gebliebenen Angehörigen wie die Tochter von Svetlana, die bei ihrem Mann geblieben ist, der nun sein Land verteidigt. “Mein Herz ist in der Ukraine, mein Verstand ist hier”, so ihre wehmütige Aussage. Was das Ende des Kriegs angeht, da sind sich jedoch alle einig: “Erst wenn Putin nicht mehr an der Macht ist, besteht die Möglichkeit einer Rückkehr.” Bis dahin plant Ivan eine Fortbildung zum Schiffsmakler mit einem Praktikum in Hamburg. Er sieht künftig große Chancen der Ukraine durch Verbindungen zur EU, denn viele Ukrainer leben jetzt schon in Europa, sehen die Gegebenheiten in diesen Ländern und möchten diese auch in der Ukraine umsetzen.

Laut Bürgermeister Thomas Kellenberger sind derzeit 20 ukrainische Flüchtlinge in Aitrach, die alle in privatem Wohnraum leben. Hinzu kommen momentan insgesamt 39 Flüchtlinge aus anderen Staaten wie Gambia, Afghanistan oder Syrien, von denen 21 in gemeindlichen Unterkünften wohnen. Nachdem der Landkreis Ravensburg die Gemeinde vor einigen Wochen darüber informiert hatte, dass der Zugang Geflüchteter aus der Ukraine sich innerhalb weniger Wochen mehr als verdoppelt hatte (200 Zugänge pro Woche und mehr), sollen daher Behelfsunterkünfte in Hallen auch für eine längere Unterbringung genützt werden, Notfallunterkünfte sollen als Übergangslösung eingerichtet werden. Hierfür ist auch die Mehrzweckhalle der Gemeinde Aitrach in dem Notfallplan vorgesehen.

