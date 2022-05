Umspannwerk Ottobeuren wird modernisiert

Fit machen für die Energiezukunft: die LEW Verteilnetz modernisiert das Umspannwerk Ottobeuren. © Christian Higl

Ottobeuren - Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), Betreiber des Stromnetzes in der Region, hat mit der Modernisierung des Umspannwerks bei Ottobeuren begonnen. Im Zuge der Arbeiten wertet LVN das Umspannwerksgelände auch ökologisch auf.

Das Umspannwerk Ottobeuren spielt eine wichtige Rolle für das regionale Stromnetz. Es wandelt die elektrische Spannung zwischen dem regionalen Hochspannungsnetz (110kV) und dem lokalen Mittelspannungsnetz (20kV) um. Ein Großteil der Anlagentechnik ist bereits über 50 Jahre alt und wird durch neue moderne Anlagen ersetzt. Dazu gehört auch eine neue komplett digitale Leittechnik zur Steuerung der Anlage. Eine zukunftssicher aufgestellte regionale Netzinfrastruktur leistet einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende.



LVN erneuert im Umspannwerk Ottobeuren die 110-kV- und die 20-kV-Schaltfelder des Umspannwerkes. Bislang waren die 20-kV-Schaltfelder und die dazugehörige Schaltanlage als blechgekapselte Freiluftanlage realisiert. Nun baut LVN eine neue und fernsteuerbare 20-kV-Schaltanlage in einem eigenen wärmegedämmten Schalthaus ein.



Außerdem wird ein neues Technikgebäude auf dem Umspannwerksgelände errichtet. In diesem findet die sogenannte Sekundärtechnik Platz, die das gesamte „Innenleben“ des Umspannwerks steuert. Zur Sekundärtechnik zählen beispielsweise die interne Stromversorgung, die Schutzgeräte und die zentrale Anlagensteuerung. Die Steuerungstechnik im Umspannwerk Ottobeuren wird im Zuge der Arbeiten durch neue digitale Leittechnik ersetzt. So kann der Umspannwerksbetrieb in Zukunft noch besser von der Netzleitstelle fernüberwacht und gesteuert werden.



Sobald die beiden neuen Gebäude stehen, erneuert LVN die 110-kV-Schaltfelder. Diese sind im Gegensatz zur 20-kV-Schaltanlage als Freiluftanlage ausgeführt. LVN tauscht hier einzelne elektronische Komponenten, wie Leistungs- und Trennschalter, aus. Anschließend wird der bisherige 16 Megavoltampere (MVA) Transformator des Umspannwerkes durch einen leistungsstärkeren mit 40MVA ersetzt. So steigt die Übertragungskapazität des Umspannwerks für die Aufnahme von lokal und regional erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien. Bei einem Überangebot an regenerativ erzeugtem Strom wird die überschüssige Energie in die nächsthöhere Netzebene, das 110-kV-Hochspannungsnetz, gespeist.



Wie das Unternehmen mitteilt, nimmt man die Erneuerungsmaßnahmen auch zum Anlass, das Umspannwerksgelände ökologisch aufzuwerten. Geplant ist, neben dem Pflanzen von Sträuchern und einer Blühwiese, auch Mikrohabitate für Insekten anzulegen.



Die Erneuerung des Umspannwerks findet im laufenden Betrieb statt. Stromkunden merken von den Arbeiten nichts. LVN investiert rund 4,5 Millionen Euro in die Erneuerung und plant die Arbeiten bis Ende des Jahres abzuschließen. (MK)