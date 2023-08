Unfall bei Ottobeuren: Alkoholisiert von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © Bringezu/AOV

Ottobeuren - Heute Nacht (28. August 2023) kam es auf der Stephansrieder Straße in Richtung Ottobeuren zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein Fahranfänger war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Gegen 2 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf der Stephansrieder Straße in Richtung Ottobeuren unterwegs. Auf dieser Strecke kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab, fuhr durch ein Gebüsch und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß zogen sich der Fahrer sowie ein weiterer Fahrzeuginsasse leichte Verletzungen zu. Bei der anschließenden Unfallaufnahme führten die Polizeibeamten bei dem 18-jährigen Unfallverursacher einen Atemalkoholtest durch, der positiv ausfiel. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Ottobeuren und Guggenberg mit etwa 30 Einsatzkräften, eine Besatzung eines Rettungswagens sowie ein Notarzt und eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen.

