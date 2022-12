Unfall in Memmingen: Von der Fahrbahn abgekommen und im Firmengelände gelandet

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls war ein Autofahrer am Schumacherring in Memmingen von der Fahrbahn abgekommen. © Merkel

Memmingen – Gestern Abend (5.12.2022) ereignete sich am Schumachering in Memmingen ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer des alleinbeteiligten Unfallfahrzeuges hatte vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls das Bewusstsein verloren und landete auf dem Firmengelände eines Autohauses. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Wie die Polizeiinspektion Memmingen mitteilt, befuhr gegen 19.30 Uhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Pkw den Schumacherring in Memmingen in östliche Richtung. Vermutlich infolge eines medizinischen Grundes verlor er das Bewusstsein und rammte daraufhin sowohl die linke als auch die rechte Leitplanke im Bereich der Bahnüberführung. Er fuhr weiter und kam am Schumacherring, Ecke Am Vogelbrunnen, nördlich von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Metalltor eines örtlichen Autohauses und verkeilte sich zwischen mehreren Metallcontainern.

Der 58-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und durch die Feuerwehr Memmingen, die mit 15 Einsatzkräften vor Ort war, geborgen. Nachdem der alarmierte Notarzt den schwer verletzten Mann für den Transport stabilisiert hatte, wurde er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Memmingen gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Eine von zwei Spuren des Schumacherrings in westlicher Fahrtrichtung musste für eine Stunde für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

(MK)

