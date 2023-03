Unterallgäu: 14-Jährige aus Oberschönegg seit 28.2.2023 vermisst

Das 14-jährige Mädchen wird bereits seit 28. Februar vermisst. © PP Schwaben Süd/West

Oberschönegg - Bereits seit dem Vormittag des 28.2.2023 wird ein 14-jähriges Mädchen aus Oberschönegg (Landkreis Unterallgäu) vermisst. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung bei der Suche nach der vermissten Jugendlichen.

Am 28.2.2023 war die 14-Jährige noch mit dem Zug nach Regensburg unterwegs und stieg vermutlich in Moosburg aus. Seitdem ist der Aufenthalt der Jugendlichen unbekannt. Hinwendungsorte sind derzeit nicht bekannt. Sie könnte sich in ganz Bayern aufhalten.

Beschreibung

Größe: 1,65

Statur: Schlank

Haare: Schwarz

Nationalität: Deutsch

Bekleidung/Mitgeführte Gegenstände

schwarze Jacke

weiße Stoffschuhe

dunkle Jogginghose

Bauchtasche

Bisherige Suchmaßnahmen ohne Erfolg: Polizei bittet um Mithilfe

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit daher um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegengenommen.

