39 junge Landwirte und Landwirtinnen erhalten ihre Zeugnisse

Erleichtert nach der Zeugnisübergabe: Die Absolventinnen und Absolventen aus dem Landkreis Unterallgäu. © Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach - Mindelheim

Mindelheim/Unterallgäu - Im Rahmen einer feierlichen Verabschiedung im Mindelheimer Forum erhielten 39 junge Landwirte und Landwirtinnen ihre Zeugnisse und Urkunden.

Rainer Nützel, Behördenleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Krumbach – Mindelheim, eröffnete die Veranstaltung mit seinen Glückwünschen an die Absolventinnen und Absolventen sowie der Begrüßung der Ehrengäste aus Politik und der landwirtschaftlichen Verbände, die anschließend Ihre Grußworte an die Prüflinge richteten.

Gottfried Göppel, Leiter der Staatlichen Berufsschule Mindelheim, zeigte sich stolz, der duale Partner für die Schulung der Landwirtinnen und Landwirte zu sein und hob die stabile Klassengröße hervor. Mit seinen Glückwünschen zollte er auch Respekt vor der Leistung der Prüflinge – auch im Umgang mit hochmoderner Technik. So knüpfte Göppel an das Thema Künstliche Intelligenz an und riet „Die KI kommt auch in die Landwirtschaft. Nutzen Sie das“.

Junge Landwirte und Landwirtinnen erhalten ihre Zeugnisse - Stellvertretender Landrat gratuliert

Dr. Stephan Winter, stellvertretender Landrat des Landkreises Unterallgäu und Bürgermeister der Stadt Mindelheim, betonte: „Sie wissen viel, sie können viel und sie dürfen stolz darauf sein, was sie in den vergangenen Monaten erreicht haben“, zumal Corona einige Schwierigkeiten mit sich brachte. Winter lobte den Beruf des Landwirts als sehr abwechslungsreich, anspruchsvoll und „für unser aller Überleben notwendig“. Abschließend ging er auf die bevorstehende Etablierung einer Meisterakademie in Mindelheim ein, „ein Signal, dass der Freistaat Bayern die Bedeutung des Landkreises Unterallgäus für die Landwirtschaft erkannt hat“.

Martin Schorer, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands Unterallgäu, hofft, dass alle den Ansatz finden, weiterzumachen und auch die Meisterprüfung am Standort Mindelheim ablegen. Er zeigte sich erfreut über die künftige Akademie, wenngleich nicht alle Ziele erreicht werden konnten. Mindelheim sei ein starker Berufsschulstandort, was in seinen Augen auch die gesellschaftliche Wertschätzung widerspiegelt. Schorer betonte auch die Bedeutung einer starken Verbandsstruktur in der Landwirtschaft und überbrachte die Glückwünsche seiner Kreisobmann-Kollegen aus Günzburg und Neu-Ulm. Abschließend ermutigte er „Bleibt eurem Weg treu“ und betonte „Landwirtschaft ist der schönste Beruf, den es gibt“.

Schüler für hervorragende Zeugnisse gewürdigt

Im Rückblick auf die vergangenen drei Jahre der Ausbildung gab Johannes Goldstein von der Berufsschule Mindelheim einige Anekdoten zum Besten. „In den ersten Monaten sind die Schüler noch sehr brav, das geht ziemlich schnell in eine Phase des Austestens und Anstellens über“. Goldstein würdigte zudem mehrere Schülerinnen und Schülern für ihre hervorragende Berufsschulzeugnisse, wobei Sarah Emons mit der Traumnote 1,00 besonders hervorstach. Besondere Erwähnung fand auch eine kleine Gruppe der Abschlussklasse, die im Rahmen des EU-Erasmus-Programms eine Schülerfahrt nach Uganda geplant hat. Auch wenn diese aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht umgesetzt werden konnte, sei das auf Englisch ausgearbeitete Konzept doch für Folgeprojekte sehr gut nutzbar.

Auch Paul Mayer, Berater für Bildungsfragen am AELF Krumbach-Mindelheim blickte noch einmal zurück auf die vergangenen drei Jahre und gab einen Detaillierten Überblick über den Ablauf und die Zuständigkeiten in Ausbildung und Prüfung. Wie üblich wurde das schönste Berichtsheft gekürt, das in diesem Jahr Maximilian Rimmel geführt hatte. Seinen Dank richtete Mayer abschließend an alle, die am reibungslosen Ablauf der Ausbildung samt Prüfung beteiligt waren.

Humorvolle Rückschau gehalten

Die Absolventinnen Anna Dreyer und Sarah Emons übernahmen anschließend zu einer Rückschau der humorvollen Art und gewährten so allen Anwesenden einen tieferen Einblick in die Lebens- und Gedankenwelt der Prüflinge. Ihre abschließende Hoffnung, nach den vielen Reden endlich die Zeugnisse in Empfang zu nehmen, zerstreute Markus Hofmann von der Regierung von Schwaben vorerst und ging auf das Gremium des Prüfungsausschusses sowie die Prüfung selbst ein. 2023 haben 44 Personen an der Prüfung teilgenommen, davon 26 über das Bildungsprogramm Landwirtschaft. Im Vergleich mit den Vorjahresprüfungen sei das sehr viel, was Hofmann auch auf die verzögernde Wirkung von Corona zurückführte. Die zwei Prüfungsteile Pflanzenproduktion und Tierproduktion haben die Teilnehmer verteilt auf neun Prüfungstage absolviert, was mit 264 Prüfereinsätzen einher ging. Hofmanns besonderer Dank galt daher Paul Mayer für die reibungslose Organisation der Prüfungen.

Er zeigte sich weiterhin erfreut über den neuen, ehrenamtlichen Prüfungsausschuss, der für vier Jahre besteht. Mit Aufstellung des neuen Ausschusses geht jedoch auch immer das Ausscheiden gedienter Mitglieder einher. Hofmann gab daher einen Überblick über die Ausgeschiedenen, die zum größten Teil aufgrund von Versetzung oder aus Altersgründen ihr Amt niedergelegt haben. Die Anwesenden erhielten anschließend eine Dankesurkunde der Regierung von Schwaben.

Nun kam endlich der Moment, den die Prüflinge herbeigesehnt hatten, und Rainer Nützel, Paul Mayer und Gottfried Göppel überreichten die Zeugnisse.

Als die fünf Jahrgangsbesten wurden gesondert erwähnt

Stefan Seitz aus Stoffenried, Note 1,94

Sebastian Baumer, Mindelheim, Note 1,79

Johannes Keppeler, Aichen, Note 1,49

Anna Dreyer, Wipfel, Note 1,49

Sarah Emons, Heimertingen, Note 1,00

Mit einem Dank an alle an der Ausbildung sowie an der Prüfung Beteiligten leitete Rainer Nützel den Abschluss der Veranstaltung ein. Er beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen zu ihrem Abschluss und riet mit Blick auf die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten „das war der erste Schritt. Schauen sie, was sie daraus machen!“. Nach dem Dank an die Sponsoren übergab Nützel ein letztes Mal an die Ehemaligenkapelle des VLF Unterallgäu unter Leitung von Herrmann Frei, die die Feier musikalisch gestalteten.

