Unterallgäu: Babenhauser Einzelhandelsrunde nimmt Arbeit auf

Von: Tom Otto

Über 20 Teilnehmer folgten der Einladung von Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel zu einer Einzelhandelsrunde. Gemeinderäte, Vertreter der Gewerberegion und viele Einzelhändler diskutierten Maßnahmen zur Verbesserung der Situation des Einzelhandels und zogen „an einem Strang“. © Tom Otto

Babenhausen - Die meisten Einzelhändler im Fuggermarkt beklagten im ersten Quartal des Jahres drastische Umsatzrückgänge durch eine rückläufige Kundenzahl. Dies sei sowohl den Corona-Maßnahmen als auch der mangelhaften Erreichbarkeit durch große Baustellen im Ort geschuldet.

Die Absage des Babenhauser Frühjahrsmarktes am Palmsonntag ließ bei vielen Händlern die Hoffnung auf eine Geschäftsbelebung schwinden (Wir berichteten).

Die inhabergeführten Geschäfte in der Ortsmitte machten gegenüber Bürgermeister Otto Göppel auf ihre schwierige Lage aufmerksam und der reagierte schnell. Auf den Hilferuf der Einzelhändler lud er noch für vor Ostern zu einer gemeinsamen Runde ein. In der Karwoche fanden sich dann Gemeinderäte, Vertreter der Gewerberegion Babenhausen und viele Geschäftsinhaber im Rathaus ein. Bürgermeister Göppel wollte eigentlich einen externen Berater dazu laden, der über die Situation in anderen Orten gleicher Größe und deren Anstrengungen berichten sollte. Krankheitsbedingt musste dieser Teil der Veranstaltung dann leider ausfallen. Der Bürgermeister nutzte die Zeit stattdessen für einen umfangreichen Bericht über die aktuellen und geplanten Baumaßnahmen in Babenhausen. Er räumte ein, dass die Kommunikation mit den wechselnden Bauleitern „nicht immer die beste“ gewesen sei und so zu Verstimmungen für alle Betroffenen geführt habe. Doch er hatte auch gute Nachrichten: Anfang Juni soll die Großbaustelle in der Ortsmitte Auf der Wies beendet sein und dann dort wieder Normalität einziehen.



Göppel gab auch einen Ausblick auf die umfangreichen Bau- und Renovierungsvorhaben der Gemeinde, die den Verkehr maßgeblich belaste. So soll im kommenden Jahr der Rathausanbau in der Schrannenstraße begonnen werden, die Erweiterung der Schulsporthalle steht ebenso an wie die Neugestaltung der Grundschule wegen des zusätzlichen Bedarfs bei der gesetzlich vorgeschriebenen Ganztagsbetreuung. Die Bauarbeiten im Schloßareal für den Kindergarten sowie Überlegungen zu einer neuen Nutzung für den Zehentstadel und die Ansiedlung von weiteren Nutzern dort sind bereits in vollem Gang. Die Botschaft des Bürgermeisters war klar: Die finanziellen Belastungen für den Markt sind groß, viel Geld für den Einzelhandel in die Hand zu nehmen geht nicht, aber es tut sich einiges zur Verbesserung des optischen Erscheinungsbildes von Babenhausen.



Die Teilnehmer diskutierten teilweise auch kontrovers, wie in der aktuellen Lage wahrnehmbare und wirksame Maßnahmen aussehen könnten. Angeregt wurde beispielsweise eine zeitliche und räumliche Marktverlängerung jeden ersten Freitag im Monat mit Kunsthandwerksständen und ähnlichem oder lebendige Aktionen an Wochenenden oder einkaufsoffenen Sonntagen. Die Menschen sehnten sich nach zweijähriger „quasi Quarantäne“ nach Begegnungsmöglichkeiten im Ort. Kurzfristig solle vor allem die optische Qualität der innerörtlichen B 300 gehoben werden. Dazu schlug der 2. Bürgermeister Dieter Miller vor, den gemeindeeigenen Grünstreifen vor dem „Norma“-Supermarkt zu nutzen und aus dem Dornröschenschlaf zu befreien. Darauf konnten sich viele Teilnehmer verständigen.



Das bisher bemängelte, nicht sehr ausgeprägte Element des „gemeinsam an einem Strang ziehen“ nahm dabei während und nach dem Treffen deutlich sichtbare Gestalt an und gab vielen Einzelhändlern neue Perspektiven. Es wurde gleich ein weiterer Termin noch Ende April vereinbart, um Vorhaben wie den „Norma-Grünstreifen“ und andere zu konkretisieren.