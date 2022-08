Unterallgäu: BN Klima-Radtour macht Halt am Allgäu Airport

Auf der „Klima-Radtour“ des Bund Naturschutz machten die Teilnehmer auch Halt am Allgäu Airport und protestierten gegen die von ihnen selbst errechneten CO2-Emissionen durch die startenden und landenden Flugzeuge. © Frederik Schüttler

Memmingerberg - Vier Tage hat sich die Bund Naturschutz-Radtour durchs Allgäu geschlängelt, immer wieder Halt machend an zukunftsweisenden Projekten. Laut Pressemitteilung des BN „für die Teilnehmer vier Tage spannender und entspannter Urlaub direkt in der Region, mit aufregenden Themen und interessanten Menschen.“

Von Sonthofen rollten die 35 Radler/innen bis zum Memminger Allgäu Airport, von wo aus es für viele Menschen ebenfalls in den Urlaub ging. Doch im Fall des Fliegens mit gewaltigen CO2-Emissionen, heißt es seitens des BN. Wieviel genau berechneten die Teilnehmer anhand des Flugradars während ihrer Tour.

Nach Aussage des Bund Naturschutz wurden insgesamt durch startende und ankommende Flugzeuge über die vier Tage 8.800 Tonnen CO2-Äquivalente in die Atmosphäre emittiert, jeden Tag also 2.200 Tonnen. Damit, so heißt es weiter, stehe der Flughafen mit an der Spitze aller Klimasünder im Allgäu.

Der Bund Naturschutz habe sich nach eigener Aussage seit Anfang an gegen den Allgäu Airport ausgesprochen und fordert weiterhin die Schließung des Flughafens. Die Flugindustrie müsse „angesichts der Klimakatastrophe voll besteuert werden, sodass durch Kurzurzlaube mit Billigfliegern, wie sie hauptsächlich vom Allgäu Airport starten, die Zukunft der nachfolgenden Generationen nicht gefährdet werden“.

Mit denselben CO2-Emissionen von vier Tagen Allgäu Airport könnten laut BN-Pressemitteilung 88.000 neue Fahrräder produziert werden, die, aneinandergereiht, bis Sonthofen reichen, wo die Radtour gestartet war.

