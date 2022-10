Unterallgäu: Flexibus-Erweiterung von Markt Rettenbach bis Erkheim

Von: Tom Otto

Landrat Alex Eder, Westerheims Bürgermeisterin Christa Bail und Flexibus-Geschäftsführer Josef Brandner (von links) zeigten sich bei der Vorstellung des neuen Flexibus-Angebots in der Region östlich von Memmingen erleichtert über die Schließung der bisherigen ÖPNV-Versorgungslücken. © Tom Otto

Westerheim - Mit einer Auftaktveranstaltung am vergangenen Dienstag wurde das erweiterte Flexibus-Angebot im Unterallgäu der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese individualisierte Form des öffentlichen Nahverkehrs steht ab sofort im Raum Ottobeuren, Markt Rettenbach, Erkheim und Sontheim auch sieben zusätzlichen Gemeinden zur Verfügung. Damit konnten weitere „weiße Flecken“ der Mobilitätsversorgung in den Unterallgäuer Gemeinden Böhen, Hawangen, Holzgünz, Lauben, Sontheim, Ungerhausen und Westerheim geschlossen werden.

Mit den östlich von Memmingen nun eingerichteten 677 Flexibus-Haltestellen haben die Unterallgäuer jetzt eine deutlich verbesserte Anbindung an den Bundesbahn-Knotenpunkt Sontheim sowie an den Busknoten Ottobeuren. Westerheims Bürgermeisterin Christa Bail sprach von einem „frohen Tag“ für Westerheim und die Bürger der Region. Der große Wunsch nach verbesserter Mobilität sei auch im Seniorenpolitischen Gesamtkonzept des Unterallgäus zum Vorschein gekommen. Für Landrat Alex Eder ist das Flexibus-Konzept eine ideale und gelungene Ergänzung des Linienbus-Verkehrs im Landkreis. Im ländlichen Raum und bei der großen Fläche sei eine Linienbus-Versorgung, wie sie aus Großstädten bekannt ist, weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Mit der jetzt erschlossenen Region dieser Form des „Ruf-Busses“ haben nun 110.000 Unterallgäuer Zugang zum öffentlichen Nahverkehr. Die beiden letzten Versorgungslücken im Unterallgäu sollen im kommenden Jahr erschlossen werden.

Potenziale erschließen

Flexibus-Geschäftsführer Josef Brandner betonte in seiner Begrüßungsrede, dass die Potenziale im Unterallgäu noch lange nicht ausgeschöpft seien. „Nur durch die Nutzung des Angebotes entfaltet es auch seine Wirkung“, so Brandner. In Ottobeuren seien beispielsweise aktuell nur etwa Hundert Nutzer registriert. Um den Flexibus nutzen zu können, muss man sich bei der ersten Nutzung vorher anmelden. Das kann telefonisch oder online unter www.flexibus.net gemacht werden. Anmeldung und Bus-Reservierung können täglich von 7 bis 18 Uhr vorgenommen werden; der Flexibus fährt werktags dann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 18 Uhr. Die „Flexibus-App 2.0“ die für das Mobiltelefon angeboten wird, erleichtert nicht nur die Buchung, sondern gibt auch umfangreich Auskunft über Anschlüsse und Fahrzeiten. Insgesamt zwölf Kleinbusse seien mit Elektroantrieb und auch für Rollstuhlfahrer mit Auffahr-Rampe ausgestattet.

Westerheims Bürgermeisterin Christa Bail ist nun auf der Suche nach einem geeigneten gemeinsamen „Event“ mit allen Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden, um das neue Angebot in den Mitgliedsgemeinden bekannter zu machen.