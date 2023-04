Unterallgäu: Hauptamtliche Akteure in der Flüchtlingshilfe treffen sich

Teilen

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher begrüßt die Teilnehmenden des Netzwerktreffens. © privat

Memmingen – Auf Einladung von Schaffenslust und der Koordinierungsstelle Integration der Stadt Memmingen kamen 25 Vertreter und Vertreterinnen aus 18 verschiedenen Organisationen zusammen, um sich über neueste Entwicklungen auszutauschen.

Wie bereits beim Treffen in Mindelheim für die dortigen Vertreter und Vertreterinnen der Flüchtlingshilfe war die Resonanz sehr positiv. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher begrüßte und dankte den Teilnehmenden für ihr Engagement. Agenturleiterin Isabel Mang schloss sich an und dankte allen für die hervorragende Zusammenarbeit. „Wenn schon bundespolitische Vorgaben die Arbeit in der Flüchtlingshilfe erschweren“, sei es umso wichtiger sich zumindest auf kommunaler Ebene optimal zu vernetzen und das Bestmögliche für Flüchtlinge sowie Helfer und Helferinnen herauszuholen, so Mang. Carolin Ratzinger, Projektleiterin der Ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe, hat das Treffen vorbereitet und führte anschließend durch die Tagesordnung, die u.a. aktuelle Entwicklungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht sowie die mangelnde Verfügbarkeit von Integrations- und Sprachkursplätzen und bezahlbaren Wohnraums umfasste. Die Teilnehmenden waren sich einig: „Es ist von großem Nutzen, dass das Netzwerktreffen regelmäßig in diesem Rahmen organisiert wird. Vor allem der persönliche und direkte Austausch ist sehr wertvoll und garantiert weiterhin eine gute Zusammenarbeit.“

Wer Informationen zur ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe oder den Newsletter dazu von Schaffenslust erhalten möchte, kann sich an carolin.ratzinger@fwa-schaffenslust.de wenden oder anrufen unter Tel. 08331/96133 95.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!