Unterallgäu: Landrat Eder überreicht Ehrenzeichen an verdiente BRK-Mitarbeiter

Für ihr langjähriges Engagement beim Roten Kreuz erhielten (vorne im Bild mit Urkunde, von links) Norbert Wild, Heidrun Rinninger und Wolfgang Marz das Ehrenzeichen am Bande des Bayerischen Innenministers. Mit im Bild (hinten von links) Landrat Alex Eder, Rainer Moog, Vorsitzender der Kreis-Wasserwacht, Markus Böhm, Leiter der BRK-Bereitschaft Bad Wörishofen, Georg Rinninger, Leiter der Wasserwacht Ortsgruppe Bad Grönenbach, Dr. Stephan Winter, stellvertretender Vorsitzende des BRK-Kreisverbands, Wilhelm Lehner, BRK-Kreisgeschäftsführer, und Stephan Lang, Technischer Leiter der Kreis-Wasserwacht. © Eva Büchele

Unterallgäu - „In Zeiten der Unsicherheit sind Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft gefragter denn je.“ Das betonte Landrat Alex Eder bei der Auszeichnung von Wolfgang Marz, Norbert Wild und Heidrun Rinninger für ihr langjähriges Engagement beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Sie erhielten das Ehrenzeichen am Bande des Bayerischen Innenministers. „Ich bin dankbar, dass wir im Unterallgäu einen so gut aufgestellten BRK-Kreisverband haben“, so Eder. In Auszügen ging er auf das Engagement der Geehrten ein.

Wolfgang Marz aus Bad Wörishofen ist seit 50 Jahren bei der Bereitschaft des BRK Bad Wörishofen aktiv. Dafür erhielt er das Große Ehrenzeichen am Bande. Eder hob das Engagement des Geehrten beim Bau des neuen Rot-Kreuz-Hauses in Bad Wörishofen hervor und ging auch auf dessen Aktivitäten im Sanitätsdienst und im Blutspendedienst ein. Zudem beteiligt sich Marz laut Eder an Ausbildungsabenden und ist seit rund 30 Jahren Fahnenträger beim Roten Kreuz.

Norbert Wild aus Bad Grönenbach engagiert sich seit 40 Jahren bei der BRK-Wasserwacht Ortsgruppe Bad Grönenbach. Ausgezeichnet wurde er mit dem Ehrenzeichen in Gold am Bande. Wild übernimmt regelmäßig die Badeaufsicht im Naturfreibad Bad Clevers. „Hier waren Sie von Anfang an dabei", so Eder. Der Landrat erwähnte auch die sportlichen Leistungen des Geehrten. Wild nimmt gerne an Langstreckenschwimmen teil und stand zum Beispiel beim Schwimmen im Bodensee von Bregenz nach Lindau regelmäßig auf dem Siegertreppchen.

Heidrun Rinninger aus Bad Grönenbach ist seit 25 Jahren bei der BRK-Wasserwacht Ortsgruppe Bad Grönenbach aktiv. Sie erhielt das Ehrenzeichen in Silber. Regelmäßig übernimmt sie laut Eder Wachdienste und hält die Wachhütte im Bad Clevers in Ordnung. Zudem betonte der Landrat: „Sie unterstützen Ihren Mann bei der Leitung der Ortsgruppe." Dies sei keine Selbstverständlichkeit.

Auch Dr. Stephan Winter, stellvertretender Vorsitzender des BRK-Kreisverbands Unterallgäu, dankte den Geehrten - besonders für die Zeit, die sie in ihrem Ehrenamt anderen Menschen schenken.

MK

