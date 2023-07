Motive der Standarte

Unterallgäu: Neue Landkreis-Standarte feierlich gesegnet

Von: Rainer Becker

Wichtiges Amt: Fähnrich Christian Seeberger trägt bei der Segnung die neue Landkreis-Standarte. © Rainer Becker

Unterallgäu - Bei strahlendem Sonnenschein wurde am 14. Juli die neue Standarte des Landkreises Unterallgäu in der Basilika St. Alexander und Theodor in Ottobeuren gesegnet. Mit der Segnung enden auch die im vergangenen Jahr begonnenen Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises.

Fortan erinnert die neue Standarte an das geschichtsträchtige Jahr 1972, in dem das Unterallgäu im Zuge einer bayernweiten Landkreisreform aus den Altlandkreisen Mindelheim und Memmingen sowie aus Teilen der damaligen Landkreise Illertissen, Krumbach und Kaufbeuren entstanden ist. Begleitet wurde der Einzug der Jubiläumsstandarte in die Basilika von 34 Fahnenabordnungen.

Nach der Eröffnung der Feierlichkeiten durch Abt Johannes Schaber OSB folgte die Ansprache von Landrat Alex Eder, in der er die Geschichte und die Zukunft des Landkreises würdigte. Er erläuterte, dass es „uns allen manchmal wie eine seltsame Zeit vorkommt, in der wir leben“. Gefühlt würden wir alle von einer Krise in die nächste schlittern. Die Corona-Zeit sei gerade für die Gesellschaft, das Zusammenleben und die Vereine schwer gewesen; kurz danach habe es erstmals wieder einen Krieg auf unserem Kontinent gegeben. Es werde gestritten, ob Holz denn ein nachwachsender Rohstoff sei, Debatten um die richtige geschlechtergerechte Sprache geführt und Menschen würden sich im Kampf um einen besseren Umgang mit dem Planeten auf Hauptstraßen festkleben. Die Welt werde vernetzter, komplexer und drehe sich gefühlt immer schneller.

Neue Landkreis-Standarte feierlich gesegnet - Tradition und Wurzeln im Fokus

Da sei es umso wichtiger, sich auf die Dinge zu besinnen, die Bestand haben: Traditionen und Wurzeln, die Standfestigkeit bei allen Plänen und Ideen für die Zukunft geben. „Nur wenn wir wissen, wo wir herkommen, haben wir eine Ahnung, wie es in die Zukunft gehen kann. Gerade unser Landkreis Unterallgäu ist voll von Traditionen. Das macht uns stark, das verbindet uns und bringt uns zusammen. Wir brauchen diese Verbindungen“, war sich der Landrat sicher. Das spüre man, wenn Menschen zusammenkommen: bei Bezirksmusikfesten, beim Frundsbergfest, beim Gauschießen sowie bei den Feuerwehren oder beim gemeinsamen Musizieren. Die rund 1.300 Vereine würden den Landkreis lebendig halten und unbezahlbare gesellschaftliche Arbeit leisten. Eder ist davon überzeugt, dass auch das ein Grund für die Stärke des Unterallgäus ist: die vielen Menschen, die sich interessieren und engagieren, die als Gemeinschaft Dinge voranbringen, Verantwortung übernehmen und Traditionen pflegen.

Zu diesen Traditionen gehört auch, dass sich Vereine und Institutionen mit Fahnen präsentieren. Beim Besuch des Kreistags im Partnerlandkreis Nordhausen ist letztes Jahr die Idee geboren worden, dass sich das Unterallgäu im Rahmen des Jubiläumsjahrs auch eine Standarte anschaffen sollte. Zu dieser Standarte erklärte der Landrat: „Mit der Segnung in der prachtvollen Basilika in Ottobeuren wird das Jubiläumsjahr abgeschlossen, das im Juli 2022 mit der 50-Jahrfeier begonnen hat.“ Bei der Feier wurden auch die Verdienste und Entscheidungen des Kreistags sowie der früheren Landräte herausgehoben:

• Otto Weikmann, der erste Landrat des damals neuen Landkreises Unterallgäu, der mit dem Zusammenwachsen in der neuen Struktur eine ganz besondere Aufgabe hatte.

• Dr. Hermann Haisch, der 28 Jahre an der Spitze stand und den Landkreis über diese lange Zeit stark geprägt hat und

• Hans-Joachim Weirather, in dessen 14 Jahren für den Landkreis zahlreiche Weichen für die Zukunft gestellt wurden.

Motive der Standarte

Um diese Vorgeschichte der Landräte mit in die Standarte zu tragen, freue er sich riesig, dass die Frau seines Vorgängers Hermine Weirather bereit war, „Fahnenmutter“ zu sein. Die Motive auf der Standarte Eder erklärte auch, welche Motive auf der Standarte zu sehen sind. Auf der einen Seite die Karte des Landkreisgebiets, so wie es bei der Gebietsreform 1972 entstanden ist – und eben diese Jahreszahl als Gründungsjahr. Hier ist auch das Wappen des Landkreises abgebildet. Dieses besteht aus drei Teilen:

• der goldenen Rosette der alten Reichsabtei Ottobeuren, die über Jahrhunderte den südlichen Teil des Landkreises dominiert hat,

• der blauen Lilie des Hauses Fugger, das mit den Zentren in Kirchheim und Babenhausen die Kreisgeschichte stark geprägt hat und • den bayerischen Rauten, die für die damaligen Herrschaften Mindelheim und Türkheim mit ihrer engen Verbindung zum Land Bayern und der bayerischen Verwaltung in Schwaben stehen. Auf der anderen Seite der Standarte ist das Logo, welches das Landratsamt seit einigen Jahren einheitlich verwendet und die Münze, die zum Anlass des 25-jährigen Landkreisjubiläums geprägt wurde. Diese enthielt den lateinischen Spruch „res non verba“ – was soviel heißt wie „Taten statt Worte“. Dieser gilt als Spruch der Fugger, die mit dem Landkreis Unterallgäu eng verbunden sind, wie auch schon das Wappen zeigt. Der Spruch hat ebenfalls auf dem Brunnen im Landratsamt gestanden, der früher unter dem Sitzungssaal war. Man könnte ihn daher fast als „Landkreismotto“ bezeichnen.

34 Fahnenabordnungen aus dem Landkreis Unterallgäu begleiteten den Einzug der Jubiläumsstandarte. © Rainer Becker

„Res non verba“

Er persönlich sei davon begeistert, so Eder. Eigentlich sollte dieser Spruch seiner Meinung nach in jedem Sitzungssaal von politischen Gremien hängen. Der Staat, die Verwaltungen und Behörden könnten nicht alles richten. Es brauche Engagement und Eigeninitiative, Eigenverantwortung, Ideen und Taten von allen. Also somit „res non verba“, denn alle seien „der Staat“. „Wir können ihn besser oder schlechter machen. Jede und jeder Einzelne von uns“, hob der Unterallgäuer Landrat hervor. Bei den Aufgaben, die auf Verwaltungsebene liegen, helfe ganz besonders das gute Miteinander innerhalb der kommunalen Familie.

Deswegen freue er sich, dass die Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises die Patenschaft für diese Standarte übernehmen. Nämlich in Person von Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel als Sprecher der Bürgermeister. Und wer könnte als „Ehrendamen“ besser passen als die Kreisrätinnen der aktuellen Legislatur. Fähnrich war Christian Seeberger (Bürgermeister Erkheim) als einer der Ideengeber. Als Fahnenbegleiter fungierten die Kreisräte Rudolf Jackel, Martin Osterrieder (Bürgermeister Benningen), Andreas Blank, Hermann Lochbronner und Robert Sturm (Bürgermeister Ettringen). Alex Eder schloss seinen Beitrag mit einem Appell an alle: „Bleiben Sie engagiert in den Vereinen und halten wir unser Unterallgäu lebendig. Res non verba!“

Segnung durch Abt Johannes Schaber

Die Segnung der Standarte erfolgte durch Abt Johannes Schaber OSB, der in seinem Segensgebet um Gottes Schutz und Segen für den Landkreis und seine Bewohner bat. Nach den Fürbitten durch die Ehrendamen, dem Vaterunser und dem Singen der Bayernhymne zogen die Fahnenträger aus der Basilika aus. Dort wurden sie feierlich von der Musikkapelle Ottobeuren empfangen. Zum Abschluss wurden noch vier Salutschüsse der Böllerschützen abgegeben.

