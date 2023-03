Unterallgäu: Positive Bilanz für JuBi-Kinder- und Jugendfestival

Von: Tom Otto

Teilen

Auf dem Festival der JuBi war das Konzert von „Andi und die Affenbande“ für die Jüngeren einer der Höhepunkte. © Otto

Unterallgäu - Bei einem Auswertungstreffen konnten die Organisatoren des großen Kinder- und Jugendfestivals, das bereits kurz vor Weihnachten stattgefunden hatte, kürzlich eine äußerst positive Bilanz ziehen. Das fünfköpfige Orga-Team aus Mitarbeitenden des Kreisjugendrings Unterallgäu (KJR) und der Babenhauser Jugendbildungsstätte (JuBi) hatten das größte Jugendtreffen im Regierungsbezirk Schwaben über Monate vorbereitet. Und es hatte sich gelohnt: Über 400 Gäste waren damals in den Fuggermarkt gereist.

Mitmachen, Feiern, Spielen, Chillen, Infos, Treffpunkte und Live-Konzerte waren für zwei Altersgruppen im Angebot und wurden mit Freude genutzt. Vor allem die Jüngeren von sechs bis zwölf Jahren waren zuhauf mit dem eigens dafür eingerichteten Bus-Shuttle aus dem gesamten Landkreis Unterallgäu oder mit den Eltern hergekommen.



Entsprechend lebendig ging es in der JuBi zu, die im Normalbetrieb Kurse, Musikveranstaltungen und Klassenfahrten bis zu 150 Teilnehmern beherbergt. „Selbstwirksamkeit erfahrbar machen“ war das Ziel der Verantwortlichen und zumindest für die jüngeren Gäste ging der Plan voll auf: Zirkus-Akrobatik, Basteln von Weihnachtsgeschenken, Theater-Workshop mit dem jungen LTS-Theater, ein Kräuter-Kosmetik-Kurs, neue und bekannte Spiele sowie ein Smart­phone-Führerschein konnte gemacht werden.



Die Jugendfeuerwehr und das BRK zeigten ihr Können, ihre Fahrzeuge und luden zum Mitmachen vor Ort ein. Viele Infostände sowie Medienangebote gaben Hinweise, Tipps und Anregungen. Highlight und Endpunkt für die Jüngeren war der Auftritt von „Andi und die Affenbande“. Die elfjährige Maja brachte es beim Konzert begeistert auf den Punkt: „Jung sein kann so toll sein!“



Für die Jugendlichen ab 13 Jahren hätte es nach der jetzigen Auswertung gar nicht so viele verschiedene Angebote gebraucht, auch wenn sie auf die Altersgruppe abgestimmt waren. „Das Bedürfnis der Jugendlichen war vor allem das Zusammensein mit anderen und neue Leute kennenzulernen“, so Sandra Müller von der KJR-Geschäftsführung. Reden, Zuhören gemeinsam Chillen – das war für die Älteren wichtig, all das, was während der Zeit der Einschränkungen deutlich zu kurz kam.



Kurz vor dem Festival in der JuBi hatte auch der Ethikrat der Bundesregierung seine frühere Fehleinschätzung, die zum zeitweisen Erliegen der Jugendarbeit führte, öffentlich eingeräumt und empfahl dringend Hilfsangebote. Das Bayerische Sozialministerium hatte daher gemeinsam mit dem Bayerischen Jugendring (BJR) eine sogenannte „Aktivierungskampagne“ ins Leben gerufen, die auch die finanziellen Mittel für das große Fest zur Verfügung stellte.



Renate Deniffel, die Jugendbeauftragte im Bezirk Schwaben, die an diesem Tag auch Bezirkstagspräsident Martin Sailer vertrat, war voll des Lobes für die Veranstaltung. Deniffel, die „ganz nebenbei“ auch Bürgermeisterin von Wildpolds­ried sowie CSU-Kreis- und Bezirksrätin ist, kennt den politischen Alltag nur zu gut.



Sie kam zu dem Resümee, die Jugendarbeit viel besser auch materiell-finanziell auszustatten. „Hier sieht man wunderbar, was möglich für Kinder und Jugendliche ist, wenn man das Nötige zur Verfügung stellt.“