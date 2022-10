Unterallgäu: ProNah und Landkreis-Puzzle feiern zehnjähriges Bestehen

Von: Melanie Springer-Restle

Zum zehnjährigen Bestehen des Club „52 Pro Unterallgäu“, ProNah e.V., gab es einen interessanten Vortrag von Dr. Hermann S. Walter (2. v. links) zum Thema Nachhaltigkeit im Forst. Im Hintergrund zu sehen ist das Landkreis-Puzzle, das aus 52 Teilen besteht, die die Unterallgäuer Gemeinden repräsentieren. ProNah setzt sich für Regionalität ein und veranstaltet einmal im Jahr das Landkreis-Puzzle-Treffen. © Springer-Restle

Sontheim/Unterallgäu – Jedes Jahr um diese Zeit trifft sich der Club „52 Pro Unterallgäu“, offiziell ProNah e.V. genannt, zum Landkreis-Puzzle-Abend. Der Verein fördert die Regionalität im Unterallgäu und hat das Landkreis-Puzzle ins Leben gerufen, das aus 52 Gemeindeteilen besteht. Einmal im Jahr kommen die Gemeindevertreter zusammen, um das Puzzle aufzubauen. Heuer feiert ProNah sein zehnjähriges Bestehen, zu dessen Jubiläumsfeier auch ein unverhoffter Gast auftauchte.

Der Aufbau des Puzzles ist für Rainer Nützel, ProNah-Gründungsmitglied und Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Mindelheim, längst zur Routine geworden. Auf der Leiter nimmt er trittsicher die Puzzle-Teile der Gemeindevertreter entgegen und platziert sie treffsicher an der richtigen Position, während ProNah-Beisitzer ­Peter Nagler die Logistik koordiniert und die 52 Gemeinden nacheinander aufruft. Nach circa 20 Minuten ist das Puzzle komplett.

Rainer Nützel, ProNah-Gründungsmitglied und Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Mindelheim, platzierte die 52 Puzzleteile an der richtigen Stelle, während ProNah-Beisitzer ­Peter Nagler die 52 Gemeinden nacheinander aufruft. © Springer-Restle

Nachhaltigkeit im Forst

Wie jedes Jahr stand am vergangenen Montag auch ein Vortrag zum Thema Regionalität und/oder Nachhaltigkeit auf dem Programm des jährlichen Treffens. Heuer war Dr. Hermann Saul Walter geladen, Forstbetriebsleiter der Staatsforsten in Ottobeuren. Er referierte über den Nachhaltigkeitsgedanken im Staatsforst im Allgemeinen und über die nachhaltigen Holz-Vermarktungsstrategien des Betriebes in Ottobeuren im Speziellen. Dort werden jährlich 130.000 Festmeter (Kubikmeter) Holz entnommen, von denen knapp 80 Prozent im Umkreis von 50 Kilometern verbleiben und weiterverarbeitet werden. Die Exportrate für Rundholz liegt laut Walter bei null Prozent und der regelmäßige Verkauf von Schnittholz an größere Abnehmer außerhalb der Region sorge für die unternehmerische Sicherheit des Staatsforstbetriebes, der neben dem Verkauf von heimischen Wildbret im Winter auch Christbäume aus nachhaltiger Aufzucht am Standort Ottobeuren anbietet.



Während des Vortrages mischte sich auch Landrat Alex Eder unter die Gäste und hatte den Bayerischen Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber, im Schlepptau, der an dem Tag im Unterallgäu zu Besuch war.

Als Überraschungsgast brachte Landrat Alex Eder (links) spontan den Bayerischen Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber (rechts), mit, der sich bei dieser Gelegenheit im Landkreisbuch verewigte. © Springer-Restle

Glauber freute sich über den spontanen „Club-Besuch“ der anderen Art und trug sich nicht nur in das Landkreisbuch ein, sondern ließ es sich auch nicht nehmen, ein paar Worte an die Gäste zu richten. Glauber brachte seine Wertschätzung für regionale und nachhaltige Bestrebungen zum Ausdruck: „Sie sind die Helden“, sagte er zu den ­ProNah-Mitgliedern.

Kulinarisch hofiert mit regionalen Spezialitäten wurden die Gäste vom Catering-Team der Dampfsäg. Für die musikalische Umrahmung sorgten Maria Voss und Lena Kranjc aus Holzgünz, die mit ihrem Duo „Sieben minus fünf“ den Zuhörern auserwählte Musikstücke präsentierten.