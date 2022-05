Wieder mehr Fische in der Iller

Abschlussveranstaltung der „Iller-Strategie 2020“

Von Rainer Becker

Legau - Zur Abschlussveranstaltung der „Iller-Strategie 2020“sind zahlreiche Beteiligte aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen, Vereinen und Verbänden zunächst am Kraftwerk Maria Steinbach und danach im Umweltzentrum Legau erschienen. Allen Beteiligten war die Freude an diesem gelungenen Langzeit-Projekt, es läuft seit 2014, anzumerken.

Die „Iller-Strategie 2020“ ist ein umfangreiches, ökologisches Maßnahmenpaket, das zur nachhaltigen Verbesserung des Lebensraums der heimischen Tier- und Pflanzenwelt beiträgt: Über einen Zeitraum von acht Jahren wurden auf einer Strecke von 30 Kilometern Fischwanderhilfen geschaffen, neue Gewässerstrukturen und lebendige Auwälder angelegt. Und das mit messbarem Erfolg. Das umfangreiche Projekt umfasst zahlreiche innovative Maßnahmen und hat Vorbildcharakter mit überregionaler Strahlkraft.



In den letzten acht Jahren haben die Lechwerke (LEW) gemeinsam mit Projektpartnern die Iller-Strategie 2020 umgesetzt, eine Vereinbarung zur nachhaltigen Wasserkraftnutzung an der Iller, die das Bayerische Umweltministerium und LEW 2014 unterzeichnet hatten. Die Bilanz der Maßnahmen fällt positiv aus: Sie haben den Lebensraum der dort heimischen Tier- und Pflanzenwelt aufgewertet und sorgen dafür, dass wieder mehr Fische und Fischarten im Fluss vorkommen.



30 Millionen Euro investiert

LEW hat für die Umsetzung rund 30 Millionen Euro investiert und damit den nachhaltigen Betrieb der Wasserkraftwerke für die Zukunft gesichert. Die Iller-Strategie bezog sich auf einen Abschnitt, an dem LEW fünf Wasserkraftwerke betreibt. An Planung und Umsetzung der Maßnahmen waren auch Vertreter der bayrischen Wasserwirtschaft, die Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben, der Fischereiverband Schwaben, die Universität Augsburg und das Aueninstitut Neuburg beteiligt.



Die Iller-Strategie bestand aus vier zentralen Bausteinen: dem Bau von Fischwanderhilfen, einem Fischschutzkonzept, der Dynamisierung von Umgehungsbächen und einer Verbesserung der Gewässerstruktur im Fluss. An allen fünf Staustufen entstanden naturnahe Umgebungsgewässer, sodass die Fische nun auf einer Strecke von rund 30 Kilometern in der Iller ohne Hindernisse wandern können. Auch an den Kraftwerken selbst hat LEW Wasserkraft den Fischschutz verbessert. Spezielle Turbinen sowie neue, engmaschige Rechen an den Turbineneinlässen tragen dazu bei, dass immer weniger Fische zum gefährlichen Turbinenbereich gelangen. Die Dynamisierung von Umgebungsbächen wurde erreicht, in dem neue Seitengewässer angelegt wurden, in die gezielt Wasser ausgeleitet wird. So kann die für Auwälder typische Dynamik des Wassers wiederhergestellt werden.



Neue Lebensräume geschaffen

Um die dynamische Gewässerstruktur zu verbessern und eine dynamische Gewässerentwicklung zu ermöglichen, wurden einzelne Uferabschnitte gezielt abgeflacht. Ein zentraler Baustein ist das Projekt „ISOBEL – Kies für die Iller“. Im Mittelpunkt dieses Teilprojekts steht ein zielgerichtetes Geschiebemanagement, um geeignete Gewässerstrukturen und neue Lebensräume für Fische und Kleinlebewesen zu schaffen. Und ISOBEL setzt genau hier auf: Durch das gezielte Einbringen von Kies soll der Lebensraum im Fluss verbessert werden.

Ein zentrales Monitoring-Programm mit weiterhin wissenschaftlicher Begleitung belegt den Erfolg der Maßnahmen. Unter der wissenschaftlichen Begleitung der Universität Augsburg und der Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben wurden von August 2016 bis Ende 2020 rund 65.000 Fische aus 34 verschiedenen Arten gezählt. Am häufigsten landeten Laube, Döbel und Flussbarsch im Zählbecken. Besonders stark zugenommen haben in den letzten Jahren die Bestände von Äsche und Barbe. Durch die Markierung der Fische konnten die Projektpartner belegen, dass die Fische teilweise über bis zu vier Fischwanderhilfen aufgestiegen sind. Manche wanderten sogar über 28 Kilometer – ein Beleg dafür, dass die Umgehungswasser gut angenommen werden.



Ob des großen Erfolges der Illerstrategie haben sich auch die Projektverantwortlichen entsprechend erfreut, aber auch nachdenklich geäußert: Professor Dr. Martin Grambow, Leiter Abteilung Wasserwirtschaft und Geologie, Bayrisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sagte „Klimafreundlicher Strom aus Wasserkraft leistet einen wichtigen Beitrag für die Energieversorgung in Bayern. Das Projekt zeigt: Eine klimafreundliche Energieversorgung aus Wasserkraft kann im Einklang mit der Ökologie unserer Flüsse erfolgen. Die Iller-Strategie hat damit Vorbildfunktion für das ganze Donaueinzugsgebiet.“



Landrat: „Wegweisendes Projekt“

Für den Vorstand der Lechwerke AG, Dr. Dietrich Gemmel, bringt die Iller-Strategie Naturschutz, Klimaschutz und Wasserkraft in vorbildlicher Weise zusammen. Und auch Hans-Joachim Weirather, Präsident Fischereiverband Schwaben, äußerte sich zufrieden. Besonders hervorzuheben sei das große Engagement der Fischereivereine Memmingen und Neugablonz. „Die freiwilligen Helfer haben über Jahre hinweg nahezu täglich die Fischzählbecken kontrolliert und durch ihre zuverlässigen Zählungen zum Erfolg der Iller-Strategie beigetragen.“



Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder stellte fest: „Es macht uns stolz, dass hier im Unterallgäu ein wegweisendes Projekt zur möglichst verträglichen Energiegewinnung aus Wasserkraft wie die Iller-Strategie erfolgreich umgesetzt wurde und damit auch Vorbild für andere Flüsse ist. Mit den LEADER-Projekten (wir berichteten) konnten wir zudem gemeinsam die Iller als Erholungs- und Erlebnisraum stärken. Einheimische und Touristen schätzen den Fluss als attraktives Ausflugsziel.“