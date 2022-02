Unterallgäuer Feuerwehrleute absolvieren Modulare Truppausbildung

Teilen

Bei der Modularen Truppausbildung (MTA) der Feuerwehren aus Buxheim und Ottobeuren trafen engagierte Ausbilder auf hochmotivierte Anwärter. © Rainer Becker

Buxheim - Erstmalig haben die Unterallgäuer Feuerwehren bei der Basisausbildung der Feuerwehrleute auf ein modulares Format eingesetzt. Und das mit großem Erfolg, wie sich bei einer Präsenzprüfung von 15 Floriansjüngern aus Buxheim und Ottobeuren bei der Feuerwehr Buxheim zeigte.

Bei der Modularen Truppausbildung (MTA) wurde den Teilnehmern die Theorie online vermittelt, also an drei Abenden pro Woche, die praktischen Übungen natürlich vor Ort in Buxheim, einmal montags und zweimal samstags.



Und am zweiten Samstag war es dann auch schon so weit. Die angehenden Feuerwehrleute aus Buxheim und Ottobeuren stellten sich nach der bestandenen theoretischen nun auch der praktischen Prüfung. Unter den strengen Augen des Kreisbrandrates Alexander Möbus, des Kreisbrandmeisters Giovanni Aichele, der Kommandanten aus Buxheim und Ottobeuren sowie der Ausbilder haben die Teilnehmer alle Prüfungsanforderungen bestanden und konnten im Anschluss der Prüfung dann auch - nicht ohne Stolz - die Prüfungszeugnisse entgegennehmen.



Und wie auch die Verantwortlichen der Feuerwehr und der Erste Bürgermeister Wolfgang Schmidt in ihren Abschlussreden ausdrückten, ist man in Buxheim sehr stolz auf das Engagement und die durchweg guten Leistungen der Prüflinge.



Informationen:

Die Feuerwehr Unterallgäu umfasst 130 Feuerwehren im Unterallgäu. Pro Jahr werden 20 Lehrgänge durchgeführt mit etwa 400 Teilnehmern. Es werden MTA, Truppführer und Maschinisten ausgebildet, sowie auch Schaumlehrgänge und Führerscheine bis zu 7,5 Tonnen angeboten.



Die Feuerwehr Buxheim verfügt über 56 aktive Feuerwehrleute sowie 18 Feuerwehrleute in der Jugendfeuerwehr. Die Jugendarbeit wird in Buxheim sehr intensiv betrieben; wobei in den ersten Jahren der Zusammenhalt und gemeinsame Unternehmungen der Jugendlichen im Vordergrund steht. (rb)