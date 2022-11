Unterallgäuer Unternehmen haben Sorgen

Sorgen bereitet den Unternehmen im Unterallgäu vor allem der Arbeitskräftemangel: im September waren 1928 Stellen im Landkreis unbesetzt. © Ronalds Stikans

Unterallgäu - Über die wirtschaftliche Situation im Unterallgäu informierte Michael Stoiber, Wirtschaftsförderer am Landratsamt, im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus des Unterallgäuer Kreistags. Dies teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Die meisten Unternehmen sind demnach relativ glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Betriebsaufgaben und Insolvenzen habe es nur bedingt gegeben. Insgesamt seien fast 65 Millionen Euro Corona-Wirtschaftshilfen in den Landkreis geflossen - vor allem ins Gastgewerbe und in den Handel. Daneben sei auch die Kurzarbeit ein geeignetes Instrument gewesen, um Durststrecken zu überbrücken. Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu ist laut Stoiber inzwischen wieder auf dem gleich guten Niveau wie vor Corona und auch der Tourismus habe sich erholt - auch wenn die Übernachtungs- und Ankunftszahlen heuer voraussichtlich unter den Werten von 2019 bleiben werden.

Sorgen bereiten den Unternehmen nach seinen Worten vor allem der Arbeitskräftemangel und die Folgen des Ukrainekriegs mit steigenden Energie- und Rohstoffpreisen sowie Problemen bei den Lieferketten. Das Unterallgäu verfüge einerseits zwar über eine stabile mittelständische Wirtschaftsstruktur. Andererseits mache der große Anteil an produzierendem, also energieintensiven Gewerbe die Wirtschaftsstruktur anfällig für Probleme, wenn es mit der Energieversorgung hapert.

Auch der Mangel an Arbeitskräften - im September waren 1928 Stellen im Landkreis unbesetzt - belaste die Unternehmen. Grund dafür sei unter anderem, dass den Bewerberinnen und Bewerbern die erforderliche Qualifikation fehlt. Ausschlaggebend ist aber vor allem, „dass einfach zu wenig Bewerber auf dem Markt sind“, sagte Stoiber. Es mangele nicht nur an Fachkräften, sondern generell an Personal.

Um dem entgegenzuwirken, führt die Allgäu GmbH derzeit eine Arbeitskräftestudie durch. Anschließend sollen konkrete Maßnahmen entwickelt und die Arbeitgeber in der Region gezielten unterstützt werden. Auch der Landkreis Unterallgäu bietet Hilfe an und veranstaltet am 15. Dezember zusammen mit der Stadt Memmingen, der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, der Industrie- und Handelskammer Schwaben und der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim ein Fachkräfte-Forum in Memmingen. Dort erhalten Arbeitgeber Informationen, wie sie ein wettbewerbsfähiges Profil entwickeln, Fördermöglichkeiten für die Weiterbildung der Beschäftigten nutzen oder ausländische Fachkräfte gewinnen können. Geplant ist darüber hinaus eine „Infowelt“ mit Austausch- und Kontaktmöglichkeiten zu regionalen Bildungsträgern und Institutionen der Wirtschaft und des regionalen Arbeitsmarkts, informierte Stoiber.

Die Unternehmen hätten mit einer Sorge nach der anderen zu kämpfen, sagte Landrat Alex Eder am Ende des Vortrags. Viele würden die Schwierigkeiten aber trotz allem derzeit noch beachtlich meistern. (MK)