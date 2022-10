Unterallgäuer Wertstoffhöfe verkürzen Öffnungszeiten

Einige der Wertstoffhöfe im Unterallgäu verkürzen ab November ihre Öffnungszeiten während der Wintermonate. © Privat

Unterallgäu - Einige Wertstoffhöfe und Kompostanlagen im Landkreis Unterallgäu verkürzen über den Winter ihre Öffnungszeiten. Darauf weist die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises hin.

Betroffen sind die Wertstoffhöfe in Babenhausen, Erkheim, Ettringen, Markt Rettenbach, Mindelheim, Ottobeuren und Sontheim. Die neuen Öffnungszeiten gelten von November beziehungsweise Dezember bis einschließlich März.

Der Wertstoffhof und die Kompostanlage in Babenhausen sind am Montag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Der Wertstoffhof in Erkheim ist am Montag von 15.30 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 13 bis 16.30 Uhr, am Freitag von 14 bis 17.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet. Der Wertstoffhof in Ettringen ist über den Winter regulär geöffnet, am Dienstag von 16.30 bis 18.30 Uhr, am Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr und am Samstag von 9.30 bis 12.00 Uhr. Allerdings können ab November dienstags keine Gartenabfälle abgegeben werden.

In Markt Rettenbach ist der Wertstoffhof freitags von 13 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr sowie jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 9 bis 10 Uhr geöffnet. Der Wertstoffhof in Mindelheim ist wie folgt geöffnet: montags von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. Am Wertstoffhof in Ottobeuren sind die Anlieferzeiten am Montag von 10 bis 12 Uhr, am Mittwoch und Freitag von 14 bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Der Wertstoffhof Sontheim ist am Mittwoch von 17.30 bis 19.30 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Die Kompostanlage Buxheim ist ab Dezember jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Alle Öffnungszeiten sind auch in der Unterallgäu-App sowie im Internet unter www.unterallgaeu.de/wertstoffhoefe zu finden. Bei Fragen kann man sich an die Abfallwirtschaftsberatung unter Telefon 08261/995367 oder -467 wenden. (MK)