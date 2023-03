Unterstützung für Karataş: Memmingen hat ein Spendenkonto für die türkische Partnerstadt eingerichtet

Von: Michaela Breuninger

Aktion „Memmingen hilft“: Memmingens türkische Partnerstadt Karatas braucht nach diversen Nachbeben nun selbst Unterstützung. © Stadt Karataş

Karataş/Memmingen – Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien am 6. Februar 2023 haben die Verantwortlichen in der Memminger Partnerstadt Karataş über 2.000 Personen aus der vom Beben stark betroffenen Provinz Hatay in der Stadt aufgenommen. Leider wurden nun durch die Nachbeben auch in Karataş Gebäude beschädigt und Personen obdachlos.

Um die enorme Anzahl an schutzbedürftigen Personen besser unterzubringen, soll statt der vielen Zelte für die Menschen langfristig eine Containerstadt errichtet werden. Hier hat sich die Stadt Karataş mit einem Hilfesuchen an die Stadt Memmingen gewandt. Um die Menschen in der türkischen Partnerstadt zu unterstützen, hat die Stadt Memmingen bei der VR-Bank Memmingen ein Spendenkonto für die Erdbebenhilfe eingerichtet. Die Geldspenden können dadurch nach Karataş transferiert werden und so notwendige Dinge direkt vor Ort besorgt werden.

Das Spendenkonto bei der VR-Bank Memmingen lautet: IBAN: DE76 7319 0000 0000 1583 56

BIC: GENODEF1MM1

Stichwort „Memmingen hilft – Erdbebenhilfe“

