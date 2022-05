Die neue Vorsitzende ist die alte

ver.di Memmingen/Unterallgäu: Vorsitzende Sabine Krüger für vier weitere Jahre im Amt bestätigt

Das Bild zeigt den neuen Vorstand von ver.di Memmingen/Unterallgäu und die bei der Mitgliederversammlung geehrten Jubilare von links) Franz Wiblishauser, ehem. stellv. Vorsitzender, trat nicht mehr zur Wahl an, Heinrich Minst, Sabine Krüger, Karin Schiefer, Werner Röll, Hans-Jörg Klempf, Konrad Hänseler, Franz Wagner, Helmut Korn, Hans Hofmeister, Horst Schwayer, Franz Rieger, Adam Klaus, Manfred Vater und Daniel Pflügl. © Gunderlach

Memmingen – Vergangene Woche trafen sich die Mitglieder der Gewerkschaft ver.di – die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – in Amendingen zur Jahreshauptversammlung. Dabei standen zwei Ereignisse besonders im Mittelpunkt: Die Wahl eines neuen Vorstandes und die Ehrung langjähriger „Ver.dianer“.

Neben knapp 25 Mitgliedern waren auch mehrere Gäste und Besucher ins Hotel Hiemer nach Amendingen gekommen. Für die Stadt Memmingen war Dr. Hans-Martin Steiger, 3. Bürgermeister, da. Für den Landkreis Unterallgäu reiste aus Bad Wörishofen Daniel Pflügl, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag und Stellvertreter von Landrat Alexander Eder, an. In ihren Grußworten gingen beide auf die Wichtigkeit von Gewerkschaften und ihre Stellung für eine Demokratie ein. „Starke Gewerkschaften haben Deutschland stark gemacht“, betonte Hans-Martin Steiger. Dass in Ländern, in denen Demokratie abgeschafft wird, als einer der ersten Schritte gegen Gewerkschaften vorgegangen werde, sei kein Zufall, so Steiger weiter. „In totalitären Staaten gibt es keine freie Gewerkschaft.“



Die Vorsitzende von ver.di Memmingen/Unterallgäu, Sabine Krüger, ging in ihrem Bericht kurz auf die Themen des vergangenen Jahres ein. So nimmt der Ortsverein beispielsweise an der Allianz für einen freien Sonntag teil. Außerdem setze ver.di sich dafür ein, dass die Stadt Memmingen bei Ausschreibungen nicht nur auf den Preis achten solle. „Es ist auch wichtig, ob faire Löhne gezahlt werden oder wo das Material herkommt“, erklärte Krüger. Insgesamt hat der Ortsverein Memmingen 1.753 Mitglieder, 929 davon sind Frauen. Sorgen macht den Gewerkschaftern, wie vielen anderen Vereinen und Organisationen, die Nachwuchsgewinnung. An der Jahreshauptversammlung lag das Durchschnittsalter bei 71 Jahren.

Dabei zeige sich aktuell einmal mehr die Wichtigkeit von Gewerkschaften, betonte Bezirksgeschäftsführer Werner Röll. In den aktuellen Tarifverhandlungen für die Sozial- und Erziehungsdienste beispielsweise sage die Politik, es gebe kein Geld. Gleichzeitig habe man zuletzt ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr oder Ausgaben von 124 Milliarden Euro für Unternehmen in der Corona-Krise – ohne die 40 Milliarden Euro für Kurzarbeit – ausgegeben. „Demokratie ist auch Wertschätzung gegenüber den eigenen Bürgern“, erklärte Röll. Für diese Wertschätzung würden sich Gewerkschaften tagtäglich einsetzen.



Des Weiteren standen bei der Jahreshauptversammlung für den Ortsverein Vorstandswahlen an. Die bisherige Vorsitzende Sabine Krüger wurde einstimmig im Amt bestätigt. Zu ihrem Stellvertreter wurde Heinrich Minst gewählt. Komplettiert wird der Vorstand von Gerda Bredendiek (Seniorenvorsitzende), Dieter Bauer, Willi Daufratshofer, Margit Breher und Claudia Steiger.



Ehrung der Jubilare

Zum Schluss wurden langjährige Mitglieder geehrt. Dabei wurden für alle Jubilare kurze Videos mit Bildern besonderer Ereignisse aus ihrem Beitrittsjahr in die Gewerkschaft gezeigt, unterlegt mit passender Musik. Den größten Beifall erhielt Helmut Korn, der 1957 – das Jahr, in dem beispielsweise die Römischen Verträge, die als Fundament der EU gelten, unterzeichnet wurden, ver.di-Mitglied wurde und 2022 65-jähriges Jubiläum feiert.

Des Weiteren wurden geehrt: Karin Schiefer für 25-jährige Mitgliedschaft, Hans-Jörg Klempf und Adam Klaus für 40-jährige Mitgliedschaft, Horst Schwayer und Franz Rieger für 50-jährige Mitgliedschaft, Konrad Hänseler, Manfred Vater und Hans Hofmeister für 55-jährige Mitgliedschaft und Franz Wagner für 60-jährige Mitgliedschaft.

