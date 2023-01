Verkehrseinschränkungen: „Guggenmusik-Sternmarsch“ und „Dämmerumzug“ in der Memminger Innenstadt

Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet (Symbolfoto). © PantherMedia/Georg Schierling

Memmingen – Im Bereich Königsgraben – Schweizerberg – Marktplatz kommt es am Freitag (13.1.2023) und Samstag (14.1.2023) wegen einem Sternmarsch und Dämmerumzug zu Verkehrseinschränkungen. Darauf weist die Stadt Memmingen hin.

Am Freitag, 13. Januar 2023, findet die Veranstaltung „Guggenmusik-Sternmarsch“ im Bereich des Marktplatzes und in der Straße Am Stadion statt. Im genannten Bereich kann es für den Verkehr zu Einschränkungen kommen.

Am Samstag, 14. Januar 2023, findet die Veranstaltung „Dämmerumzug“ im Bereich des westlichen Altstadtrings, in der Altstadt und Am Stadion, in der Stadionhalle, statt. Der Umzug startet am Königsgraben und verläuft weiter über Schweizerberg – Roßmarkt – Weinmarkt – Kramerstraße – Marktplatz – Zangmeisterstraße.

Im Bereich rund um die betroffenen Straßenzüge kommt es zu Einschränkungen für den Verkehr. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet, die Umleitungsrichtungen sind angezeigt. Eine Zufahrt bis zur Tiefgarage Stadthalle ist gewährleistet.



Die Haltestellen Weinmarkt, Schweizerberg, Bismarck-Schule entfallen während der Dauer der Veranstaltung. Die Ersatzhaltestelle befindet sich am ZOB – Bahnhofstraße. (MK)

