Oberallgäu

Vermehrte Zuweisung von Geflüchteten – Landratsämter schlagen Alarm

Von: Felix Gattinger

Unterbringung nach Verteilerschlüssel: Selbst nach ihrer Ankunft in Deutschland ist das Schicksal der ukrainischen Geflüchteten ungewiss.

Allgäu - Weitere Flüchtende aus der Ukraine sollen demnächst im Allgäu ankommen. Die Ämter suchen auf Hochdruck nach Unterbringungsmöglichkeiten.

Gemäß dem jüngsten Regierungsbeschluss der Bayerischen Staatsregierung wird die zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine von Niederbayern nach Augsburg in den Regierungsbezirk Schwaben verlegt. Das bedeutet übergangsweise mehr Flüchtlinge für Schwaben, bis die Verteilung in Bayern wieder ausgeglichen wird.

Derzeit ist von 2.500 Personen die Rede. Die ersten Busse sollen in wenigen Tagen bereits an die einzelnen Landkreise im Regierungsbezirk gehen.

Kempten

In einem ersten Schritt sollen zu den bereits etwa 980 in Kempten untergebrachten ukrainischen Flüchtlingen bald 90 Neuzugänge in die Stadt kommen. Mit Blick auf die Kriegssituation in der Ukraine rechnet Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle aber mit weiteren. Laut Kiechle habe Kempten 95 Prozent des Kontingents erfüllt – mehr als viele andere Kommunen und Landkreise. Daher stoße die Stadt aber an die Grenzen ihrer Aufnahmekapazitäten. „Die Gemeinschaftsunterkünfte sind alle belegt“, viele Geflüchtete seien auch privat untergekommen. Die Belegung von Turnhallen, wie von vielen umliegenden Landkreisen praktiziert, lehnt Kiechle ab.

Laut Sozialreferent Thomas Baier-Regnery habe die Lebenshilfe 60 Betten in ihrer Unterkunft in der Mariaberger Straße angeboten. Um eine Erstunterbringung einrichten zu können, habe die Sozialbau nun spontan das aktuell leerstehende Haus Hochland zur Verfügung gestellt. Dort sollen etwa 80 Personen unterkommen können.

Wie Kiechle erklärte, sei man auch in Kontakt mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die in Kempten mehrere Liegenschaften vorhält. „Wir sind mit Hochdruck daran, mit dem Thema menschenwürdig umgehen zu können“, versicherte OB Kiechle.



Oberallgäu

Etwa 270 Geflüchtete erwartet der Landkreis Oberallgäu in den kommenden Wochen. Die Landrätin Indra Baier-Müller wurde per E-Mail davon in Kenntnis gesetzt, dass in Sonthofen bald sechs Busse mit Geflüchteten eintreffen würden. „Für ihre Unterbringung wird händeringend nach Plätzen gesucht“, sagte Indra Baier-Müller. Sie gehe davon aus, dass sich die Zahl von derzeit etwa tausend ukrainischen Staatsbürgern im Laufe des Jahres verdoppeln werde.

Die Ursache für den wachsenden Zustrom in die Region sieht die Landrätin darin begründet, dass Bayern bislang weniger Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen habe als die anderen Bundesländer, der Regierungsbezirk Schwaben sei bei der Aufnahme Schlusslicht, deswegen werde er nun zur zentralen Anlaufstelle für ukrainische Geflüchtete in Bayern. An die Bürgermeister des Landkreises richtete Baier-Müller die eindringliche Bitte, Flächen bereitzustellen, auf denen der Landkreis für die nächsten drei bis fünf Jahre Container aufstellen könne. Sie betonte, dass in der jetzigen Situation nicht kleine Wohnungen gebraucht würden. Die kleinste akzeptable Unterbringungsvariante liege bei 30 Personen.

„Die Belegung von Turnhallen will ich nicht“, betonte die Landrätin. „Das wäre ein falsches Signal.“ Das Ehrenamt, auch im Sportbereich, habe genug gelitten. „Das wäre die letzte Möglichkeit. Wir als Landkreis möchten das unbedingt vermeiden.“



Ostallgäu

Im Kreis Ostallgäu dagegen ist Landrätin Maria Rita Zinnecker, die demnächst mit 180 Geflüchteten rechnet, nach wie vor darum bemüht, maximal viele Flüchtlinge privat unterzubringen. Zinnecker appelliert an die Städte und Gemeinden sowie an die Bürgerinnen und Bürger, dem Landratsamt jeden Wohnraum zu melden, der im Ostallgäu zur Verfügung gestellt werden kann. „Die Erstaufnahme können wir in Turnhallen sichern. Eine Weitervermittlung ist aber nur möglich, wenn dafür Wohnraum gefunden werden kann.“ Geplant ist die vorübergehende Unterbringung in Turnhallen in Marktoberdorf und Füssen.

Da auch die Zuteilung von anderen Flüchtlingen wieder zugenommen habe, seien die Kapazitäten des Landratsamtes nahezu vollständig belegt, teilte die Landrätin mit.



Kaufbeuren erwartet aktuell knapp 90 Personen. Wie Sozialreferatsleiter Markus Pferner mitteilte, werde die ursprünglich dafür ausgestattete Turnhalle der Sophie-la-Roche-Realschule vorerst nicht für die Flüchtlingsunterbringung gebraucht, sodass Schul- und Vereinssport bis auf Weiteres stattfinden können. Die 90 Ukrainer sollen in den nächsten Wochen in Kaufbeuren angekommen und dann auf rund 15 dezentrale Unterkünfte im Stadtgebiet verteilt werden, erklärte Pferner.



Unterallgäu

Der Landkreis Unterallgäu rechnet mit bis zu 230 weiteren ukrainischen Flüchtlingen. Ein Großteil der Flüchtlinge könnte laut Tobias Ritschel, dem Leiter der Ausländerbehörde, in der Erstaufnahmeeinrichtung in Bad Wörishofen unterkommen, die dann mit knapp 400 Personen voll belegt wäre.



Rund 50 Flüchtlinge könnten vorerst in einer Notunterkunft in Mindelheim Platz finden. „Dann sind unsere derzeitigen Aufnahmekapazitäten im Landkreis erschöpft“, sagte Landrat Alex Eder. Zudem seien die Notunterkünfte keine Dauerlösung - „weder für die Menschen, die darin leben, noch für das Umfeld einer solchen Einrichtung“, gibt der Landrat zu bedenken. Zusätzlich zu den Erstaufnahmeeinrichtungen hat der Landkreis 65 dezentrale Asylunterkünfte und es gibt fünf Gemeinschaftsunterkünfte der Regierung von Schwaben.



Der Landkreis selbst ist dringend auf der Suche nach weiteren Flüchtlingsunterkünften. Benötigt wird Wohnraum ab einer Größe von rund 150 Quadratmetern. Darüber hinaus sind Wohnungen gesucht, die direkt an anerkannte Asylbewerber und an Flüchtlinge aus der Ukraine vermietet werden können.



Die Mieten für die untergebrachten Personen werden im gesamten Regierungsbezirk von den jeweiligen Jobcentern oder vom Sozialamt übernommen.