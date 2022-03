Memmingen: Maskenpflicht bei Demo gegen Krieg in der Ukraine

Es gilt Maskenpflicht bei der Demo gegen den Krieg in der Ukraine. Masken müssen zwischen 17 Uhr und 21:30 Uhr getragen werden, sowohl bei der Versammlung auf dem Schrannenplatz als auch beim Demonstrationszug. © Ordnungsamt Stadt Memmingen

Memmingen - Zur angekündigten Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine am Freitag, 4. März 2022, ab 18 Uhr auf dem Schrannenplatz wird mit einer hohen Teilnehmerzahl gerechnet. Die Stadt Memmingen erlässt daher in Rücksprache mit den Veranstaltern eine Maskenpflicht, die in der Zeit von 17 Uhr bis 21:30 Uhr für den Bereich des Schrannenplatzes sowie der angrenzenden Baumstraße, Hirschgasse und des Frauenkirchplatzes gilt. Auch während des geplanten Demonstrationszugs gilt die Maskenpflicht. Es muss eine medizinische Gesichtsmaske oder eine FFP2-Maske getragen werden.

Die Versammlung beginnt auf dem Schrannenplatz. Der Demonstrationszug führt über die Lindentorstraße, Waldhornstraße, Salzstraße, Kalchstraße, Marktplatz, Kramerstraße und zurück zum Schrannenplatz. Es kommt in diesem Bereich der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen.

Hier geht‘s zur Allgemeinverfügung der Stadt Memmingen zur Maskenpflicht am 4.3.2022.

Tschernihiw-Spendenkonto Memminger Bürgerinnen und Bürger, die die Menschen in der Partnerstadt Tschernihiw unterstützen wollen, können dies mit einer Spende auf das Konto „Memmingen hilft“ tun. Das Konto ist bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee eingerichtet und hat die Bankverbindung: IBAN: DE 88 7315 0000 0010 5447 24, BIC: BYLA DEM1 MLM.

(MK)

