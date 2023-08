Volkratshofener Anton Vogt feiert 100. Geburtstag

Freuen sich gemeinsam über ein ganzes Jahrhundert an Lebenszeit: (von links) Dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger, Bürgermeisterin Margareta Böckh und Anton Vogt aus Volkratshofen. © Markus Sauter – Stadt Memmingen

Volkratshofen - Im Namen der Stadt überbrachten Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh sowie der Dritte Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger dem Volkratshofener Urgestein Anton Vogt zu seinem 100. Geburtstag die besten Glückwünsche.

In seiner Heimatgemeinde hat sich Anton Vogt in sehr vielen Bereichen engagiert, zum Beispiel als Gemeinderat. Viele Jahre war er auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Volkratshofen, bei der er unter anderem fünf Jahr als Kommandant tätig war. Aktiv hat er über 30 Jahre lang die Seniorengymnastik im Sportverein angeleitet. Außerdem ist er im SPD Ortsverein sowie der VDK und in der Krieger- und Soldatenkameradschaft Mitglied.

„Ich freue mich sehr, dass es so engagierte Menschen wie ihn gibt. Anton Vogt ist in diesem Bereich ein Vorbild für uns alle“, bedankt sich Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger beim Jubilar für seinen Einsatz für das Gemeinwohl.

