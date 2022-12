Von der Fahrbahn abgekommen: Schwerer Unfall auf der ST2011 bei Attenhausen

Von: Michaela Breuninger

Unterallgäu/ST2011 - Heute Vormittag (29.12.2022) ereignete sich auf der Staatsstraße ST2011 zwischen Ottobeuren und Attenhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer wurde dabei schwerverletzt und musste mit dem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

Gegen 8:50 Uhr war der 19-jährige Fahrer eines Audi A4 aus Richtung Ottobeuren kommend kurz vor der Ortseinfahrt Attenhausen alleinbeteiligt nach rechts von der Straße abgekommen. Zuvor hatte er die Schutzplanke sowie die Steinmauer einer Grabenentwässerung touchiert. Durch den Aufprall drehte sich das Auto noch um 180 Grad bis es zum Stillstand kam. Der schwerverletzte Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 22“ in ein Klinikum geflogen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Straße wurde durch die Feuerwehr für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Vor Ort waren

Vor Ort waren neben den Einsatzkräften der Polizei unter anderem die Feuerwehren aus Attenhausen und Sontheim mit rund 30 Mann im Einsatz. sowie ein Notarzt und Rettungswagen aus Ottobeuren.

