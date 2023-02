Von Memmingen nach Dießen: Stadtkämmerer Gunther Füßle geht Ende März

Von: Tom Otto

Gunther Füßle, seit nicht ganz drei Jahren Kämmerer der Stadt Memmingen, übernimmt im April das Finanzressort in der Marktgemeinde Dießen am Ammersee (Fotomontage). © Roettig

Memmingen - Bis Finanzreferatsleiter und Kämmerer Gunther Füßle Anfang April dieses Jahres seine neue Aufgabe in Dießen am Ammersee antritt, hat er mit seinen Mitarbeitern und dem Stadtrat noch einen Kraftakt zu stemmen: Die Aufstellung und Verabschiedung eines genehmigungsfähigen Haushalts für die Stadt wird für den 49-Jährigen weder ein Spaziergang noch ist die Aufgabe „vergnügungssteuerpflichtig“.

Seit Füßle sein Amt 2020 zu Beginn der Coronakrise antrat, haben sich die äußeren finanziellen Verhältnisse der Stadt von Jahr zu Jahr verschlechtert. Das liegt nicht an dem ehrgeizigen Finanzfachmann, sondern an den der Politik geschuldeten Veränderungen. Zunächst die Unsicherheiten über die Einnahmenentwicklung aufgrund der von Lockdown und Angst geprägten Coronazeit, dann der Ukrainekrieg im Vorjahr mit den explodierenden Energiepreisen und der Inflation. Hinzu kamen auch die gestiegenen Ansprüche in Memmingen, die sich im Beschluss von Klinikneubau und neuem Kombibad ausdrückten. Auch die strukturellen Probleme im städtischen Haushalt mit den neuen Rekordausgaben bei den Personalkosten können einem Kämmerer unruhige Gedanken machen.

Zu all den fachlichen Herausforderungen, die Gunther Füßle meisterte, kamen jedoch immer neue Belastungen durch die innere Struktur in der Kämmerei. „In den drei Jahren hatte die komplette Belegschaft in der Kämmerei durch Renteneintritte, Schwangerschaften und berufliche Veränderungen gewechselt“, so der Kämmerer. Auch der ehemalige Amtsleiter der Kämmerei, Markus Schelle, hatte in 2021 gekündigt, die Position ist nach wie vor unbesetzt. All das zehrt an den Kräften des ehrgeizigen, engagierten und genauen Finanzfachmanns Füßle. Die Folge war im vergangenen Jahr für ihn dann fast schon zwangsläufig zeitweilig ein gesundheitlicher Ausfall.

„So eine Krankheit lässt einen schon mal ins Grübeln kommen – da wird einem klar, dass es noch Wesentlicheres gibt“, so Füßle. Statt zehn- bis zwölfstündige Arbeitstage und zusätzlich noch zwei Stunden Fahrzeit von und zur Arbeitsstelle wird Gunther Füßle künftig in der Nähe seines Wohnortes nur noch zehn Minuten zur Arbeit brauchen. Hinzu kommt, dass die Marktgemeinde Dießen schuldenfrei ist. Auch das nimmt den Druck vom Arbeitsalltag. Dafür nimmt Füßle auch einen finanziellen Rückschritt von zwei Tarifgruppen in Kauf. „Die Gesundheit und die Familie sollen künftig einen höheren Stellenwert haben.“

Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder bedauert zwar das Ausscheiden seines Referatsleiters, hat aber großes Verständnis für Füßles Entscheidung. Einen Nachfolger für den scheidenden Kämmerer gibt es noch nicht. Die Stelle werde derzeit ausgeschrieben, mit einer Besetzung vor Mitte des Jahres ist nicht zu rechnen. Derweil arbeitet Füßle mit seinen Mitarbeitern noch am Stadthaushalt für das laufende Jahr. Er soll im Stadtratsplenum am 20. März verabschiedet werden.

