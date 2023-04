Waldfriedhof Memmingen: Schirme zum Schutz vor Krähenkot

Am Eingang von der Münchener Straße aus hat die Stadt Memmingen Schirme zum Schutz vor Krähenschutz für Friedhofsbesucherinnen und -besucher bereitgestellt. © V. Weyrauch/ Pressestelle Stadt Memmingen

Memmingen - Zu einer ungewöhnlichen Aktion greift das Amt für Stadtgrün und Friedhöfe der Stadt Memmingen. Ab sofort werden für Friedhofsbesucherinnen und -besucher des Waldfriedhofs Schirme zum Schutz vor Krähenkot angeboten. Aufgrund der großen Saatkrähen-Kolonie kommt es besonders im süd-östlichen Bereich zu starken Verschmutzungen.

Saatkrähen gehören in Deutschland zu den besonders geschützten Arten. Daher sind dem Amt für Stadtgrün und Friedhöfe für Maßnahmen wie das Jagen oder Vergrämen der Vögel die Hände gebunden. Um den Aufenthalt auf dem Friedhof trotzdem so angenehm wie möglich zu machen, stehen den Besucherinnen und Besuchern nun Schirme zur Verfügung. „So soll zumindest die Sorge, während des Aufenthaltes von oben beschmutzt zu werden, genommen werden“, begründet Amtsleiter Michael Koch. Jeweils ein Ständer wurde sowohl am Haupteingang als auch am Eingang der Münchener Straße installiert. Am Ende des Besuches können die Schirme einfach wieder zurückgehängt werden.

