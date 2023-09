Alle Informationen zum Schulbeginn an den Leutkircher Schulen

Die Sommerferien sind fast vorbei: Am Montag geht für viele Kinder und Jugendliche in Leutkirch die Schule wieder los (Symbolfoto) © PantherMedia/davit85

Leutkirch – Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und das neue Schuljahr steht bereits in den Startlöchern. Am Montag, 11. September 2023, beginnt für die ersten Leutkircher Schülerinnen und Schüler der Unterricht. Der Schulbeginn an den Leutkircher Schulen ist wie folgt:

Grundschule Oberer Graben

Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 11. September, um 8:20 Uhr, mit Unterrichtsende um 11:45 Uhr.

Die Schulaufnahme der Erstklässler findet am Donnerstag, 14. September, statt.

Die Kinder der Grundschulförderklasse werden am Mittwoch, 13. September, aufgenommen.

Die Eltern haben die Informationen zur Schulaufnahme bereits per Post erhalten.

Alle Erstklässler und ihre Familien sind zum Einschulungsgottesdienst in der katholischen Kirche St. Martin am Mittwoch, 13. September, um 18 Uhr herzlich eingeladen.

Grundschule Friesenhofen

Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 11. September, um 7:50 Uhr.

Am Donnerstag, 14. September, findet um 8:30 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche mit anschließender Einschulungsfeier in der Schule gegen 9:30 Uhr statt.



Der Elternabend für die Eltern der Erstklässler findet am Dienstag, 12. September, um 19:30 Uhr in der Grundschule statt.

Grundschule Gebrazhofen

Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 11. September, um 8:20 Uhr.

Die Einschulungsfeier findet am Donnerstag, 14. September, um 10:15 Uhr in der Grundschule statt - mit vorherigem Gottesdienst in der Kirche Gebrazhofen um 9:30 Uhr.

Der Elternabend für die Eltern der Erstklässler findet am Dienstag, 12. September, um 19:30 Uhr, in der Grundschule Gebrazhofen statt.

Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen

Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 11. September, um 8 Uhr; mit Unterrichtsende um 12:15 Uhr.



Die Einschulung der Erstklässler findet am Donnerstag, 14. September, um 9:30 Uhr mit vorherigem Gottesdienst um 8:30 Uhr in der Pfarrkirche St. Margaretha in Willerazhofen statt.

Grundschule Reichenhofen

Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 11. September, um 7:45 Uhr.

Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet am Samstag, 16. September, um 9:30 Uhr, statt. Eine Schülersegnung wird es im Rahmen der Einschulungsfeier geben.

Gemeinschaftsschule Leutkirch

Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 und ab Klasse 6 ist am Montag, 11. September, um 8:10 Uhr mit Unterrichtsende um 11:45 Uhr.

Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet am Donnerstag, 14. September, um 14 Uhr statt. Am Mittwoch, 13. September, findet um 18 Uhr ein Gottesdienst in der Leutkircher Martinskirche statt.

Die Aufnahme der neuen Fünftklässler findet am Dienstag,12. September, um 8:30 Uhr ohne Gottesdienst statt.

Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen

Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 10 in Wuchzenhofen ist am Montag, 11. September, um 8:05 Uhr. Dies gilt auch für die zukünftigen Fünftklässler.

Die Einschulung der Erstklässler findet am Donnerstag, 14. September, um 14:30 Uhr, statt. Es findet in Wuchzenhofen kein Gottesdienst statt.

Grundschule Ausnang

Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 in Ausnang ist am Montag, 11. September, um 8 Uhr.

Die Aufnahme der neuen Erstklässler findet am Freitag, 15. September, um 10 Uhr ohne Gottesdienst statt.

Otl-Aicher Realschule

Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 10 ist am Montag, 11. September, um 8:15 Uhr.



Die Willkommensfeier für die Fünftklässler ist am Dienstag, 12. September. für die Klassen a, b, c um 7:45 Uhr; für die Klassen d, e um 9 Uhr. Ein Gottesdienst findet nicht statt.

Hans-Multscher Gymnasium

Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 12 ist am Montag, 11. September, um 8:10 Uhr.

Die Aufnahme der Fünftklässler findet am Dienstag, 12. September, ab 8 Uhr (Uhrzeit variiert je nach Klasse) statt. Ein Gottesdienst findet nicht statt.

Don-Bosco-Schule

Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 9 ist am Montag, 11. September, um 8:10 Uhr.

Die Einschulungsfeier der Erstklässler findet am Donnerstag, 14. September, um 9 Uhr, statt. Ein Gottesdienst ist nicht vorgesehen.

