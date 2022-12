Räum- und Streupflicht in Memmingen: Was gilt wann?

Damit um 7 Uhr der Berufsverkehr rollen kann, beginnen die Teams des städtischen Winterdienstes und die Vertragsfirmen werktags um 4 Uhr morgens, bei Bedarf sogar schon früher mit den Räumarbeiten. © MK-Archiv

Memmingen - Wenn der Winter vor der Tür steht, bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tiefbauamts und des Bauhofs viele Anfragen zum Thema Winterdienst: Wie häufig und zu welcher Tages- und Nachtzeit wird eigentlich Schnee geräumt? Wo wird Salz gestreut? Welche Pflichten habe ich als Anlieger?

Der städtische Winterdienst und die Vertragsfirmen räumen und streuen bei Schneefall von mindestens drei Zentimetern oder Gefahr der Straßenglätte. Damit um 7 Uhr der Berufsverkehr rollen kann, beginnen die Teams werktags um 4 Uhr morgens, bei Bedarf sogar schon früher. Von 7 bis 22 Uhr werden die Straßen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten. Bei starken Schneefällen und extremen Witterungsverhältnissen wird zusätzlich ein Sonder- oder Notdienst eingerichtet.

Hauptstraßen haben beim Winterdienst Priorität

Oberste Priorität haben die vielen Fußgängerüberwege und Fußgängerbrücken am Stadtbach sowie das Hauptstraßennetz, das alle bedeutende Ring- und Ausfallstraßen wie den Mittleren Ring umfasst - sowie Straßen, in denen öffentliche Verkehrsmittel fahren. Dazu gehören auch die Bushaltestellen. Auch die Radwege werden vorrangig geräumt. Im Anschluss wird im Bedarfsfall das Nebenstraßennetz geräumt. Schneit es erst in den späten Morgenstunden, kann es durch den Berufsverkehr zu Verzögerungen beim Räum- und Streueinsatz kommen, da auch die Einsatzfahrzeuge durch den Verkehr behindert werden.

Wann streut man Salz?

Salz wird nur im Hauptstraßennetz und auf Straßen mit Buslinien gestreut. Bei Straßenglätte im Nebenstraßennetz wird in Sonderfällen Splitt gestreut, um die Umwelt zu schonen. Zur Vorbereitung auf den Winterdienst beobachtet der Städtische Bauhof zum einen den speziellen Straßen-Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes im Internet. Eigene Informationen zu den Wetter- und Straßenverhältnissen kommen zudem von einem motorisierten Straßenwärter, der ab 3 Uhr den Straßenzustand überprüft. Er kann je nach Lage den Winterdienst-Einsatz anordnen und steuern.

Auch die Bürgerschaft der Stadt Memmingen ist gefordert

Damit die Bürgerinnen und Bürger der Stadt unfallfrei durch den Winter kommen, muss jede/jeder seine Aufgaben erfüllen. Nach der Memminger Straßenreinigungs- und -sicherungsverordnung sind alle Grundstückseigentümer verpflichtet, Gehwege von Schnee und Eis zu befreien oder sie befreien zu lassen. Als Eigentümer müssen sie von Montag bis Samstag in der Zeit von 7 bis 20 Uhr, am Sonn- und Feiertag von 8 bis 20 Uhr, den Gehweg von Schnee freihalten, bei Glätte mit Sand oder Splitt streuen oder das Eis beseitigen. Aus Umweltschutzgründen dürfen sie nur bei besonderer Glättegefahr oder außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen (zum Beispiel Eisregen) Streusalz verwenden. Ist in ihrer Straße kein Gehweg vorhanden, muss ein ausreichend breiter Streifen für Fußgänger am Rand der Straße gesichert werden.

Geldbußen möglich, wenn die „Winterpflicht“ nicht erfüllt wird

Wer als Grundstücksbesitzer seine „Winterpflichten“ nicht erfüllt, muss mit einer Geldbuße rechnen. Sollten Fußgänger zu Schaden kommen oder sich verletzen, ist man haftbar und trägt die strafrechtlichen Konsequenzen.

Bei Fragen zum Winterdienst steht ein Servicetelefon beim städtischen Bauhof unter der Nummer 08331/850-900 zur Verfügung.

