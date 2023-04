Was macht Angst mit uns? Theatergottesdienst beschäftigt sich mit dem Stück „Terror“

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Werke aus theologischer Sicht beleuchtet: Schauspieler Klaus Philipp vom Landestheater Schwaben liest den Richtertext zu Beginn des Werks „Terror“ im Rahmen der Reihe „Theater und Kirche“ in der Martinskirche vor. © Gunderlach

Memmingen – „Theater und Kirche stellt sich den großen Fragen des Lebens“, betonte Dekanin Claudia Schieder zu Beginn eines speziellen Gottesdienstes in St. Martin. Eine Kooperation der Kirchengemeinde sowie der City Seelsorge mit dem Landestheater Schwaben beleuchtet unter dem Namen „Theater und Kirche“ bestimmte Werke aus theologischer Sicht. In den Kirchengemeinden werden Gottesdienste gestaltet, die sich den moralischen Fragen der Stücke nähern und diese beleuchten.

Dieses Mal ging es um „Terror“ aus der Feder Ferdinand von Schirachs. Das Werk feierte am Freitag davor Premiere im Landestheater. Mit dem Widerspruch zwischen Moral und Recht und der Frage, was am Ende überwiegt, ist „Terror“ wie gemacht für eine theologische Betrachtung. Die entsprechende Atmosphäre wurde geschaffen, indem in der Mitte der Martinskirche zwei Bühnen aufgestellt wurden. Auf eine stellte sich Schauspieler Klaus Philipp vom Landestheater Schwaben und trug die kurze Eröffnungsrede des Richters aus „Terror“ mit dem passenden Satz „Das Gericht ist die Bühne“ vor.

Die Angst vor der Wehrlosigkeit

Im Anschluss übernahm Claudia Schieder mit ihrer Predigt. Sie gab für die Gemeinde einen kurzen Überblick, worum es in dem Stück geht. „Ferdinand von Schirach legt den Finger in die Wunde, die uns in seinen Augen zu gnadenlosen Richtern werden lässt: Die Angst“, fasste Schieder zusammen. In ihrer Predigt stand die Frage im Mittelpunkt, was es über die Menschen aussagt, wie sie mit der Angst umgehen. „Die Vorstellung, ein Opfer zu sein, bedrückt uns mehr als Täter zu sein“, stellte sie fest. „Wehrlosigkeit und Ohnmacht ist unerträglich für uns.“ Die Angst führe dazu, dass der Mensch instinktiv handele und ausschließlich in Schwarz und Weiß einteile. Schieder betonte, dass aber gerade Jesus das Opfer- und Wehrlossein vorgelebt hätte, als er sich widerstandslos festnehmen ließ – eine Botschaft aktueller denn je in der Passionszeit.



Auf das Stück von Ferdinand von Schirach übertragen bedeute dies, dass die Entscheidung des Kampfpiloten, das Passagierflugzeug abzuschießen, eine Folge der Angst gewesen sei. Sie stellte dem ein Zitat Jesus entgegen, das er im Johannes-Evangelium an seine Jünger vor seiner Verhaftung richtet: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ Man könnte auch sagen: Angst beeinflusst uns alle. Aber wir sollten uns nicht von ihr leiten lassen.



Im Gegensatz zu den Theaterpublika mussten die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes am Ende kein persönliches Urteil abgeben. Im Anschluss an die Predigt von Claudia Schieder trug Klaus Philipp sowohl den Text vor, den der Richter im Falle eines Schuldspruchs spricht als auch die Sätze, die er bei einem Freispruch sagt.



Nach dem Gottesdienst gab es bei einem Kirchenkaffee die Möglichkeit, sich zum Gehörten auszutauschen. „Theater und Kirche“, das wurde an diesem Sonntagmorgen deutlich, kann und möchte keine finalen Antworten auf schwierige moralische Fragen geben. Aber die Reihe regt dazu an, neue (theologische) Denkansätze in die eigene Betrachtung mit einfließen zu lassen. Der nächste Theatergottesdienst ist am 21. April um 19 Uhr in St. Joseph zum Stück „Quartett“ geplant.

