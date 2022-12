Wegen Baumfällarbeiten: Ortsverbindungsstraße Kardorf – Illerbeuren ab Donnerstag gesperrt

Es werden vorrangig kranke Eschen gefällt, die vom Eschentriebsterben befallen sind (Symbolfoto). © PantherMedia/aetb

Kardorf – Von Donnerstag, 8. Dezember, bis Montag, 12. Dezember 2022 werden Baumfällarbeiten entlang der Ortsverbindungsstraße zwischen Kardorf und Illerbeuren durchgeführt, weshalb diese in diesem Zeitraum gesperrt werden muss. Dies teilte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Krumbach (Schwaben) – Mindelheim mit.

Diese Verkehrssicherungsmaßnahme ist notwendig, da absterbende Bäume den Straßenverkehr gefährden. Dabei werden vorrangig kranke Eschen gefällt, die vom Eschentriebsterben befallen sind. Diese kranken Laubbäume treten nicht nur in Wäldern, sondern auch entlang von öffentlichen Straßen und Bahnlinien auf. Ein aus Japan eingeschleppter Pilz verursacht das Eschentriebsterben. Zunächst werden braune Flecken an den Trieben sichtbar, in deren Bereich der Ast abstirbt. Diese Nekrosen setzen sich fort, bis sie den ganzen Trieb umfassen. Durch das abgestorbene Gewebe kann der Ast nicht mehr mit Wasser versorgt werden und stirbt ab. Schlafende Knospen unterhalb der Nekrose treiben im nächsten Jahr aus und sorgen für ein „Verbuschen“ der Krone. „Ein Problem bei erkrankten Eschen sind zum einen die toten Äste, die über die Straße ragen und abbrechen können. Zum anderen befällt ein weiterer Pilz, der Hallimasch, die geschwächten Eschen. Dieser sorgt für eine geringe Standfestigkeit der Bäume, was bereits bei leichten Stürmen eine hohe Anfälligkeit gegenüber Windwurf mit sich bringt“, weiß Revierförster Jakob Weichmann vom AELF.

„Wir müssen die Straße jeweils bis zum Einbruch der Dunkelheit vollständig sperren, allerdings ist eine Umfahrung über Greuth möglich“, erläutert Hermann Gromer, Bürgermeister der Gemeinde Kronburg. An der Gemeinschaftsaktion beteiligen sich einige private Waldbesitzer, die Gemeinde Kronburg als Eigentümerin größerer Flächen im Bereich der Straße, die FBG Memmingen und das AELF Krumbach-Mindelheim.

