SV Amendingen: Faustball-Jugend kann sich bei Süddeutscher Meisterschaft nicht durchsetzen

Trotz Bronzemedaille war es für die Amendinger Mädels ein undankbarer dritter Platz bei der Süddeutschen Meisterschaft. V.l.: Trainer Uwe Theim, Romina Sonetto, Sarah Geiger, Selina Sonetto, Ayla Peker, Helena Heiß und Ronja Ferk. © SVA-Faustball

Amendingen - Die weibliche U14 des SV Amendingen ist bei der Süddeutschen Meisterschaft nicht über den dritten und damit letzten Platz hinausgekommen und hat damit die Qualifikation zur Deutschen verpasst.

Am Samstag fanden in Dresden die Süddeutschen Meisterschaften der Jugend U14 und U18 männlich und weiblich statt. Der SVA hatte sich in der Klasse U14 weiblich als Bayerischer Vizemeister dafür qualifiziert.

Aufgrund Sommerferien in allen beteiligten Bundesländern (Bayern, Württemberg, Thüringen und Sachsen) gab es nur ein kleines Teilnehmerfeld. Aus nur drei teilnehmenden Teams durften sich zwei für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Eine einmalige Chance für alle Beteiligten.

Weibliche U14 Faustballerinnen des SV Amendingen bei Süddeutscher Meisterschaft - Hoch motivierter Start

Trotz Fehlens der Angreiferin Anni Bauer begannen die Amendinger Mädchen konzentriert und hoch motiviert gegen den Vizemeister Sachsens – SC DHfK Leipzig. Selbst nach Verlust des ersten Satzes (8:11) kämpften sie weiter. Obwohl es trotz 8:4 Führung nochmal eng wurde, belohnte sich das von Trainer Uwe Theim betreute Team mit dem 13:11 Satzgewinn in Durchgang zwei.

Im dritten und entscheidenden Satz ging es hin und her und nur wenige Momente entschieden das Match. Letztlich waren die Leipzigerinnen etwas cleverer und machten die wichtigen Punkte zum 11:8 Satzgewinn. Das Spiel dauerte fast eine Stunde.

TV Stammheim Favorit der Meisterschaft

Anschließend zeigte sich, dass der TV Stammheim (Württemberg) der große Favorit für die Meisterschaft war und es sich im Rückspiel des SVA gegen Leipzig entscheiden würde, wer den zweiten Schlussrang belegt. Was dann allerdings passierte, ist nicht zu erklären. Bei Theims Mannschaft ging plötzlich nichts mehr. Bis auf ganz wenige Ausnahmen ergaben sich die SVA-Girls beinahe kampflos ihrem Schicksal. Ob es an der Enttäuschung nach dem Verlust des Auftaktspiels oder Müdigkeitserscheinungen nach fünfstündiger Anreise am Morgen und langem ersten Match lag, kann nur gemutmaßt werden.

Am Ende blieb auf jeden Fall nur der undankbare dritte Platz für Ronja Ferk, Sarah Geiger, Helena Heiß, Ayla Pekter, Romina Sonetto und Selina Sonetto.

Die Ergebnisse: SVA – Leipzig 1:2 (8:11, 13:11, 8:11) und 0:2 (4:11, 3:11). SVA – Stammheim 0:2 (3:11, 4:11) und 0:2 (4:11, 5:11).

Am Sonntag geht es weiter

Für einige Mädchen aus dieser Mannschaft geht es bereits kommenden Sonntag weiter, wenn sie mit der Schwaben-Auswahl beim Turnier im schweizerischen Widnau antreten.

