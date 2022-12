Sachverstand und Vernunft anstatt Ideologie

Auf der Wunschliste der regionalen Wirtschaft stehen auch eine bedarfsgerechte Bildungspolitik und gezielte Zuwanderung, um die Leistungsbereitschaft zu fördern und zur Lösung des Fach- und Arbeitskräftemangels beizutragen

Memmingen/Unterallgäu – „Zu Weihnachten ist es guter Brauch, dass man sich etwas wünschen darf. Auch die Unternehmerinnen und Unternehmer in der IHK-Regionalversammlung Memmingen und Unterallgäu haben in der letzten Sitzung ihre Weihnachtswünsche formuliert“, teilt die IHK in einer Pressemeldung mit.

Und so sieht die Weihnachtswunschliste der IHK-Regional: Eine wirtschaftsfreundliche Politik und planbare sowie wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, damit Unternehmen in Deutschland eine Zukunft haben. Konkret heißt das: Mehr Vertrauen in die Eigenverantwortung der Unternehmen, Belastungsmoratorium auf nationaler und europäischer Ebene, Bürokratieabbau, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, praktikabel umsetzbare Brandschutzkonzepte, Steuerreformen und -entlastungen, Flexibilisierung der Arbeitsrechtsvorschriften sowie Technologie-Offenheit.

Bezahlbare, wettbewerbsfähige sowie grundlastfähige Energie

Essenziell für die Unternehmen in Deutschland sind: Politische Entscheidungen mit Sachverstand und Vernunft, anstelle von Ideologie-getriebenen Diskussionen. Eine gesicherte Energieversorgung durch ideologiefreie Nutzung aller verfügbaren Energiequellen und erleichterte Eigenstromerzeugung. Neugestaltung der Energiepreisbildungsmodelle, denn Dauersubventionierung ist keine nachhaltige Lösung. Die deutsche Wirtschaft braucht eine bezahlbare, wettbewerbsfähige sowie grundlastfähige Energie.

Bedarfsgerechte Bildungspolitik und gezielte Zuwanderung, um die Leistungsbereitschaft zu fördern und zur Lösung des Fach- und Arbeitskräftemangels beizutragen. Eine offene und ehrliche Debatte über eine nationale Strategie der Zukunft, politisch eingebettet in die EU und geopolitische Veränderungen.

Denn „die Zukunft hängt davon ab was wir heute tun.“

