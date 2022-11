Weitere sechs Stolpersteine in Memmingen verlegt

Drei Stolpersteine in der Maximilianstraße 5 erinnern an Familie Eisfeld, die dort über Jahrzehnte ein Schuhgeschäft geführt hatten. © Alexandra Wehr

Memmingen - Seit 2014 werden in Memmingen „Stolpersteine“ zum Gedenken an die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordeten oder verfolgten Mitbürgerinnen und Mitbürger verlegt. Inzwischen erinnern 115 „Stolpersteine“ in Memminger Straßen an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.

Sechs weitere goldfarbene Steine wurden nun vor dem Haus Maximilianstraße 5 für Moses Eisfeld, Laura Eisfeld und Elisa Klara Halle sowie in der Habsburgerstraße 3 für Hugo Günzburger, Elsa Günzburger und Horst Günzburger verlegt. „Die Stolpersteine sollen uns eine Mahnung sein, dass solches Unrecht nie wieder geschehen darf“, betonte Oberbürgermeister Manfred Schilder, Schirmherr der Stolpersteinverlegungen in Memmingen.

Schilder dankte dem Verein Stolpersteine in Memmingen e.V. mit Vorsitzendem Rolf Spitz sowie den Schülerinnen und Schülern der Staatlichen Realschule, die eine Patenschaft für die Pflege der Stolpersteine übernommen haben und die Gedenkfeier mitgestalteten. Ein Geigenensemble der Schule bot einen würdigen musikalischen Rahmen. Vorsitzender Rolf Spitz verlas die Inschrift der einzelnen Steine, bevor Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Steine mit Bedacht in den Boden einbrachten. Schülersprecher Joseph Kassis sowie die Zehntklässlerin Viktoria-Alexandra Schenk verlasen die Geschichte der Menschen, an die die Stolpersteine heute erinnern. Ergänzt wurde dieses Gedächtnis mit Forschungen von Heimatpflegerin Sabine Streck, die auch Erinnerungen von Zeitzeugen einbrachte. (MK)