Weltfrauentag: Familienministerin Scharf besucht Ausstellung „Rebellinnen“ in Memmingen

Im Gespräch mit der Ministerin: Oberbürgermeister Manfred Schilder stellte der Frauenministerin Ulrike Scharf die Memminger „Rebellin“ Sigrid Baur (rechts) vor, der in der Ausstellung eine Schautafel gewidmet ist. © Alexandra Wehr

Memmingen - Zum Weltfrauentag am 8. März wurde in Memmingen erstmals die Ausstellung „Rebellinnen: Frauen verändern die Welt“ des Evangelischen Presseverbands für Bayern e.V. gezeigt, die zukünftig durch ganz Deutschland reisen soll. 29 Frauen-Biografien sind noch bis 31. März 2022 auf Tafeln in zahlreichen Schaufenstern der Innenstadt ausgestellt.

Oberbürgermeister Manfred Schilder und Ulrike Scharf, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, besichtigten die Schau gemeinsam. „Es werden Biografien gezeigt von Frauen, die sich durchgesetzt haben. Mit viel Mut, Talent und Ausdauer haben sie ihr Thema vorangebracht. Dies sichtbar zu machen, ist sehr wichtig in unserer Gesellschaft“, betonte Staatsministerin Scharf beim Rundgang. Bei einem Empfang im Rathaus trug sie sich ins Goldene Buch der Stadt ein.



Starke Frauen, die für ihre Überzeugungen einstanden

„Die Ausstellung stellt starke Frauen vor, die für ihre Überzeugungen eingestanden sind und die gegen Ungerechtigkeit gekämpft haben. Sie sind wichtige Vorbilder, gerade auch für die junge Generation“, würdigte Oberbürgermeister Schilder. Porträtiert werden in der Wanderausstellung Frauen aus mehreren Jahrhunderten, berühmte Frauen und auch weitgehend unbekannte, die eine Vielfalt von Themen beleuchten. Unter ihnen sind die NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die erste Bundesministerin Elisabeth Schwarzhaupt, die Torfrau der Fußball-Nationalmannschaft Nadine Angerer, die Unternehmensgründerin Margarete Steiff, die Journalistin Dunja Hayali oder auch die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer.



Memmingens eigene „Rebellin“: Sigrid Baur, die erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt

Jeder Ausstellungsort kann darüber hinaus eine eigene „Rebellin“ beitragen. Für Memmingen wurde Sigrid Baur, die erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, in die Schau aufgenommen. „In ihrer Amtszeit entstehen ein Frauenhaus, ein Frauennetzwerk, der Verein Frauengeschichtswerkstatt Memmingen und die Koordinierungsstelle Frau&Beruf“, ist auf der Schautafel zu Sigrid Baur im Schaufenster von Marx Studios Fotografie & Friseur in der Ulmer Straße zu lesen. „Mit ihren Kampagnen „Mehr Frauenrechte in der Verfassung“ und „Mehr Frauen in den Stadtrat“ verändert sie die Stadtgesellschaft“, heißt es auf der Biografie-Tafel weiter.



Trägerschaft und Förderung der Ausstellung „Rebellinnen: Frauen verändern die Welt“

Träger der Ausstellung ist der Evangelische Presseverband in Bayern e.V.. Die Ausstellung wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern. Weitere Förderung bringen die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Elisabeth-Schwarzhaupt-Stiftung, der Konvent Evangelischer Theologinnen in Deutschland sowie die Druckerei Pigture ein.



Weitere Informationen zur Leih-Ausstellung „Rebellinnen: Frauen verändern die Welt“

Nach Memmingen geholt wurde die Schau durch das Gleichstellungsbüro der Stadt Memmingen, die Volkshochschule Memmingen, das Frauennetzwerk Memmingen und die Frauengeschichtswerkstatt Memmingen. Infos zur Leih-Ausstellung „Rebellinnen“ des Evangelischen Presseverbands in Bayern e.V. unter https://www.ausstellung-leihen.de/rebellinnen.

(MK)

