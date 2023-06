Wertvoller Bücherschatz des Memminger Stadtarchivs katalogisiert – 600 Bücher erfasst

Wertvoller Bücherschatz katalogisiert: Der Leiter des Memminger Stadtarchivs Christoph Engelhard (links) überreicht die ersten beiden Ausgaben des Katalogs an Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (Mitte) und Dr. Claire Bolton (rechts), die Autorin des Werks. © Manuela Frieß

Memmingen – Etwa 600 frühe Buchdrucke aus den Beständen des Memminger Stadtarchivs wurden von Dr. Claire Bolton in jahrelanger Arbeit untersucht und nach internationalen Standards (ISTC – Incunabula Short Title Catalogue) erfasst. Die Bände aus dem 15. Jahrhundert sind nun katalogisiert und zum Teil digitalisiert worden und der Katalog konnte nun bei einer kleinen Feier im Antoniter-Museum präsentiert werden.



Für diese eindrucksvolle und unermüdliche Arbeit bedankte sich Oberbürgermeister Jan Rothenbacher bei der Expertin für frühe Druckkunst ganz herzlich: „Ohne Sie hätten wir dieses Projekt nicht geschafft.“ Mit Hilfe dieses Katalogs kann nun von Geist, Glanz und Größe der einstigen Reichsstadt Memmingen und ihrer kirchlichen Einrichtungen erzählt werden. „Wir hoffen, dass dadurch die wissenschaftliche Forschung zum Spätmittelalter zu weiterführenden Arbeiten inspiriert wird.“



Eine reich verzierte Seite in Opuscula von Vincentius Bellovacensis; Gedruckt in Basel bei Johann Amerbach, 13. Dezember 1481; Initialen und Dekorationen aus der Hand des Schweizer Kalligraphen Konrad Blochinger. © Manuela Frieß

Stadtarchivar Christoph Engelhard erläuterte beispielhaft einzelne besonders spannende Inkunabeln – also frühe Drucke aus der Zeit bis zum Jahr 1500 – die im Memminger Stadtarchiv zu finden sind. Darunter ein Buch aus dem Jahr 1498, das der in Memmingen tätige Theologe Christoph Schappeler mit zahlreichen Anmerkungen versah. Oder aber die besonders reich verzierten Seiten des Werks Opuscula, die aus der Hand des bekannten Schweizer Kalligraphen Konrad Blochinger stammen. Diese beiden sowie weitere fünf Werke werden als kleine Sonderschau im Antoniter-Museum zu sehen sein. Bevor sie, auch aus konservatorischen Gründen, wieder ins Archivmagazin zurückkehren werden.



Dr. Claire Bolton selbst berichtete kurzweilig über ihre Arbeit im Memminger Archiv, die sie doch recht leichtgläubig vor vielen Jahren begann. Die Engländerin, die über die Druckerkunst im 15. Jahrhundert promoviert hat, scherzte, sie habe eine sehr steile Lernkurve hinter sich, sei aber nun umso stolzer, jetzt den fertigen Katalog in Händen halten zu dürfen. „Es war wirklich sehr unterhaltsam zwischen all den Stapeln von wundervollen Büchern sitzen zu dürfen!“ Was sie ganz besonders freue, ist die Rückkehr des Werkes „Consiliorum volumen“ in die Räume des Antonierhauses. Ein Druck aus dem Jahr 1477, das dem Memminger Antoniterpräzeptor Petrus Mitte de Caprariis gehörte und dessen Büchersammlung als ein Grundstock der Memminger Bibliotheksgeschichte gesehen werden kann. Weitere Infos unter https://stadtarchiv.memmingen.de/bestaende/inkunabeln.html.

Öffnungszeiten Die Inkunabeln werden in einem Raum des Antoniter-Museums bis 18. Juni zu den üblichen Öffnungszeiten präsentiert. Diese sind Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei!

mk

