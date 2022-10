Bundesweite Umfrage zum Fahrradklima

Memmingen - Halbzeit beim ADFC-Fahrradklima-Test 2022: Wie fahrradfreundlich ist Memmingen? Noch bis zum 30. November läuft die Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).

In diesem Jahr werde laut ADFC zusätzlich ein besonderer Fokus auf den ländlichen Raum gelegt. Denn dort gebe es viel Potential für den Radverkehr und einen hohen Nachholbedarf beim Infrastrukturausbau. Wer an der bundesweiten Umfrage unter www.fahrradklima-test.adfc.de teilnimmt, gibt Politik und Verwaltung wichtiges Feedback zu den Radverkehrsbedingungen vor Ort. So helfen Teilnehmer den Kommunen, Stärken und Schwächen der Radverkehrsinfrastruktur zu erkennen.

Der ADFC-Fahrradklima-Test fragt in 27 gleichbleibenden Fragen die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. Dazu kommen fünf Zusatzfragen zum Radfahren im ländlichen Raum, die besonders auf die Bedürfnisse von kleineren Orten abzielen. Dabei geht es darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob für Pendler Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden sind und um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen.

ADFC-Vorstand Klaus Schuster betont: „Die Radfahrerinnen und Radfahrer in Memmingen sind Alltagsexperten in Sachen Radverkehr. Sie wissen am besten, wo es schon gut läuft und wo es noch hakt. Deshalb rufen wir alle dazu auf, jetzt noch am Fahrradklima-Test teilzunehmen und den Politikern somit den konkreten Handlungsbedarf aufzuzeigen. Denn oft haben sie den Eindruck, schon viel für den Radverkehr getan zu haben, doch die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger ist eine ganz andere.“

2020 bewerteten knapp 230.000 Radfahrerinnen und Radfahrer die Fahrradfreundlichkeit in über 1.000 Städten und Gemeinden, in Memmingen gaben 245 Radler ihr Votum ab.

Die Stadt wurde dabei mit der Schulnote 3,42 bewertet. Besonders fehlende Abstellanlagen, Falschparker auf Radwegen und die Ampelschaltungen wurden dabei kritisiert. Gelobt wurde insbesondere, dass die Stadtverwaltung viel für den Fahrradverkehr unternehme.

Der ADFC-Fahrradklima-Test findet bereits zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Förderung erfolgt durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2023 vorgestellt. (MK)